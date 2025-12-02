La pensión media que le queda al autónomo asturiano: 900 euros menos que un asalariado

La protección social es una de las reivindicaciones del colectivo de autónomos, que el domingo salió a la calle en las principales ciudades de España. En Asturias, la pensión media del régimen de autónomos es de casi 900 euros menos al mes que la del conjunto de los asalariados.

Hasta 2023 los trabajadores autónomos tenían la posibilidad de elegir libremente sus bases de cotización a la Seguridad Social –lo que se traducía en que la mayoría elegían la mínima– y ahora la cuota a pagar se determina –dentro de unas horquillas que se pueden superar voluntariamente por encima–, en función de los rendimientos netos anuales. Autónomos que se manifestaron el domingo en Oviedo señalaron que las "cargas" de sus negocios les han impedido y les impiden incrementar sus bases y que cuando se jubilen se van a encontrar con un pensión insuficiente.

Según la estadística de pensiones contributivas del Instituto Nacional de la Seguridad Social a 1 de noviembre de 2025, el autónomo jubilado asturiano recibe un pensión media de 1.013,79 euros al mes, muy por debajo de la pensión media de un asalariado del régimen general en Asturias, que está situada en 1.891,61 euros . La diferencia es de 878 euros. Si se compara la pensión media en el régimen especial de trabajadores autónomos con el de otros regímenes especiales, como el de los trabajadores del mar o el de la minería de carbón, las diferencias se agrandan. El autónomo asturiano cobra de media casi 883 euros menos que el trabajador del mar y 1.977 euros menos que el minero del carbón.

En Asturias hay 45.073 personas que cobran pensión dentro del régimen especial de trabajadores autónomos. n