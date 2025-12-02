Un pequeño concejo asturiano rompe la estadística en población extranjera: el último censo revela sorpresas inesperadas

El censo de población correspondiente a 2025, publicado hoy mismo por el Instituto Nacional de Estadística (INE), constata la tendencia sabida de los últimos años en Asturias: un crecimiento leve de población que quiebra la tendente descendente de las últimas décadas gracias a la llegada de población extranjera. Pero cuando los datos se analizan concejo a concejo surgen las sorpresas. El fenómeno ha tenido distinto impacto según los municipios y en algunos casos la realidad es chocante. ¿Sabe cuál es el concejo asturiano con más proporción de vecinos extranjeros sobre los nacidos en España? No es Oviedo, ni Gijón… seguramente no se lo espera.

Asturias ha pegado un estirón de población y, aunque es muy pequeño, supone un cambio de guion que rompe algunos de los tópicos del invierno demográfico del Principado. La visión general habla de un “crecimiento mínimo sostenido por la inmigración extranjera”, pero si se hace zoom en los concejos aparecen las anomalías y las sorpresas.

Hay un microconcejo que sube de manera inesperada su población gracias a seis empadronamientos desde 2021; otro concejo rural multiplica por seis su población extranjera gracias a la llegada… de 20 personas; existe una villa fronteriza en la que la presencia de nacidos fuera de España pesa más que en las grandes ciudades, y sorprendentemente las Cuencas no logran revertir su pérdida de población pero son el refugio ideal para los recién llegados en busca de vivienda barata. Aquí van algunos datos generales y curiosos procedentes de una mirada sobre el último censo de población de Asturias y su comparación con los datos de los últimos cinco años, los que constatan ese cambio de ciclo demográfico en el Principado.

Cambio de actores demográficos

Asturias apenas ha ganado 3.000 habitantes entre 2021 y 2025, pero suma casi 24.000 vecinos de nacionalidad extranjera. Sin ellos, la población asturiana habría caído en 20.000 personas y el Principado habría descendido ya del emblemático millón de habitantes. Este hecho sigue un patrón ya conocido: el centro desbanca a las alas. El área central se sigue consolidando como un gran imán demográfico mientras que el suroccidente se hunde a ritmos de hasta el 13% de descenso.

Y es que entre 2021 y 2025, el Principado pasa de 1.012.117 habitantes a 1.015.128 residentes. Es un incremento que podría parecer irrelevante (0,30%) pero que no lo es por el hecho de que la población extranjera crece un 52,26% en el mismo periodo, pasando de 45.309 personas a 68.989. Es decir, el saldo demográfico positivo de Asturias no se explica por nacimientos ni por retorno de población autóctona, sino por la llegada de población extranjera.

¿Cuál es el concejo con más extranjeros respecto a los nacidos en España?

El pequeño municipio de Cabranes se coloca por delante de Oviedo y Gijón en presencia de población extranjera. Es aquel con un mayor porcentaje de nacidos en otros países respecto a los que lo hicieron en España. Concretamente, en el municipio hay 11 extranjeros por cada 100 españoles. Se trata de una cifra muy similar a la que presenta Vegadeo (10,75%), también cercana a la de Oviedo (10,75%). El otro municipio que registra en cuarto lugar mayor proporción de extranjeros respecto a españoles es también inesperado: Cangas de Onís (10,01%)

El resto del top-ten lo llevan Gijón (8,48%), Grado (7,89%), Cabrales (7,70%), Parres (7,75%), Llanes (7,55%) y Santa Eulalia de Oscos (7,36%).

¿Cuál es el concejo que más incrementa su población porcentualmente?

El “boom” está en Yernes y Tameza, pero es un “boom” relativo. El concejo más pequeño de Asturias eleva un 5% su población gracias a… haber ganado seis habitantes. En un concejo como ese, cada alta en el padrón tiene nombre y apellidos y revienta las estadísticas. Es la evidencia de que en la Asturias real pocos pueden pesar mucho.

Las Cuencas Mineras siguen perdiendo población pero son imán de extranjeros jóvenes.

Langreo, San Martín del Rey Aurelio y Mieres siguen perdiendo población total pero duplican (o casi) sus vecinos extranjeros en solo cinco años. Las localidades que representaron la decadencia demográfica y económica por el fin de la minería logran ahora a atraer a jóvenes extranjeros gracias a poder ofrecer una vivienda a precios asequibles, muy inferiores a los de los municipios del centro.

El centro tira, las alas resisten

Oviedo, Gijón y Siero siguen siendo los motores del engranaje demográfico. Son los municipios que en términos absolutos mejoran sus cifras de población. En su entorno, concejos bien conectados o con oferta de vivienda y empleo, como Villaviciosa, Llanera o Corvera, han sumado población y, sobre todo, multiplican su vecindario extranjero. El área central concentra servicios y la mayor parte del tejuido productivo, pero es también la puerta de entrada a Asturias para quienes llegan de fuera.

El contraste aparece hacia el suroccidente. Illano, Villanueva de Oscos o Degaña siguen ofreciendo esa imagen de declive acelerado de población que envejece. Consiguen ganar un puñado de extranjeros, pero no consiguen inclinar la balanza.