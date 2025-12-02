Los presupuestos de Barbón: la izquierda cierra filas y habla de "mayoría social" mientras la derecha ataca la presión fiscal y una "menor inversión"

Casi como en un guion preestablecido, los partidos de la Junta General que deberán someter a examen los diez tomos de las cuentas para 2026, hojearon el proyecto presupuestario para reafirmarse en sus posiciones. La oposición de la derecha abundó en sus argumentos fiscales y cuestionaron las cifras de inversión para echar por tierra las cuentas presentadas. La izquierda, en cambio, alineada en la defensa de la propuesta del Ejecutivo para aprobarla, defendió su carácter social y la orientación de las medidas a la "mayoría social" El arduo camino que exploraba el Gobierno para lograr que el diputado de Foro, Adrián Pumares, no rechazase las cuentas, quedó ayer aparentemente cerrado.

Andrés Ruiz (PP)"Son decepcionantes, la inversión se congela"

El PP calificó los Presupuestos de "decepcionantes" y sostuvo que no atienden "las necesidades e inquietudes de los asturianos". El diputado Andrés Ruiz denunció el "incumplimiento de la regla de gasto", y criticó que la inversión quede "prácticamente congelada" ya que baja de representar el 16% al 15,5%. También arremetió contra el esque fiscal, que coloca a Asturias con un marco tributario que está "entre los más altas de España", sin alivios en Transmisiones para vivienda habitual pese a un aumento previsto de la recaudación "de casi 17 millones". "Son unas cuentas concebidas para satisfacer a los partidos situados a la izquierda de la izquierda de Barbón", remachó Ruiz.

Carolina López (Vox)"2026 será el año del saqueo y sufrimiento fiscal"

Carolina López, portavoz de Vox considera que se trata de "unos presupuestos muy socialistas; muy de bombo y platillo" que "aumentan aún más el esfuerzo fiscal de los asturianos". Criticó la falta de soluciones ante "listas de espera sanitarias" e "infraestructuras deficitarias" y auguró que 2026 "no va a ser ni el año de la vivienda ni de las familias ni de los autónomos". Contrastó las promesas sobre papel con la ejecución real de inversiones "que a 31 de octubre no llega al 30%" con los ingresos "por encima del 80%", y definió el próximo ejercicio como "el año del saqueo y sufrimiento fiscal".

Adrián Pumares (Foro)"No son las cuentas que necesita Asturias"

El portavoz de Foro, Adrián Pumares, advirtió de que "estos Presupuestos no son los que necesita Asturias" y cargó contra la tramitación "en solo 28 días" de "casi 7.000 millones de euros", algo "irreal" para un debate "serio, riguroso y transparente". Pumares acusó al Gobierno de "renunciar a reformas" y rechazó que no se deflacte el IRPF: "No ajustar los impuestos a la inflación supone un robo a los contribuyentes". Tildó las cuentas de "continuistas" y cuestionó el acuerdo con Covadonga Tomé, al que calificó de "pantomima", porque "muchas medidas ya habían sido anunciadas".

Frente a la posición de los partidos de la derecha, la mayoría de izquierdas de la Cámara, respalda el proyecto.

Dolores Carcedo (PSOE)"Está centrado en la mayoría social de Asturias"

La portavoz socialista en la Junta General, Dolores Carcedo, defendió "un presupuesto centrado en la mayoría social de Asturias" que "articula políticas clave de progreso y de futuro". Carcedo subrayó que las cuentas "llegan a la Junta con un importante respaldo" y se comprometió a "seguir con el diálogo abierto" para ampliar apoyos durante la tramitación, con el objetivo de "no dar la espalda a lo que Asturias necesita".

Xabel Vegas (IU)"Más del 25% del gasto sanitario es a Atención Primaria"

Por parte de IU-Convocatoria, su portavoz, Xabel Vegas, valoró "muy positivamente" el proyecto y que parta con respaldo suficiente para salir adelante, lo que, señaló, "garantiza la estabilidad necesaria" del Gobierno de coalición. Reivindicó la vivienda como "eje prioritario" con la previsión de "casi 1.000 viviendas públicas en 2026" y destacó "cifras récord" en ingresos y gasto: "Dos tercios del presupuesto se destinan a gasto social", con especial énfasis en Atención Primaria, que por primera vez representa el 25% del gasto sanitario, "una reivindicación histórica de IU".

Covadonga Tomé (SOMOS)"La cifra récord se alinea con el Estado del bienestar"

La diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé (Somos) destacó la elevada cuantía del Presupuesto con su "cifra récord de 6.993 millones" y aseguró que la estructura "se alinea con la defensa del Estado del bienestar". Destacó la inversión en vivienda (con énfasis en las "propuestas negociadas" con su equipo), los 2.581 millones destinados a Sanidad y el "compromiso con el ‘pacto Educa’". De cara al debate, avanzó que "seguramente la derecha no será capaz de salir de su propio bucle sobre fiscalidad".