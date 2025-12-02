Queipo (PP) tilda de “burbuja presupuestaria” las cuentas de 2026 y anticipa una enmienda a la totalidad

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, ha calificado de "burbuja presupuestaria" el proyecto de presupuestos del Principado para 2026 y ha avanzado que su grupo presentará una enmienda a la totalidad con una probabilidad “del 99,99%”. En una comparecencia ante los medios, el dirigente sostiene que el Ejecutivo de Adrián Barbón “rompió cualquier posibilidad de negociación real” al rechazar una reforma fiscal más amplia y que las cuentas “se utilizan como herramienta publicitaria”, al tiempo que denuncia que llegan “fuera de plazo” .

Queipo ha destacado que el volumen de las cuentas autonómicas ha pasado de 4.757 millones de euros en 2020 —primer presupuesto del actual presidente— a 6.993 millones en 2026, lo que supone “2.236 millones más en seis años”, un aumento “casi del 50%”. En ese mismo periodo, y en comparación con comunidades limítrofes, afirmó que “Galicia y Cantabria crecieron 10 puntos menos”, lo que, a su juicio, demostraría que “no es una cuestión de cantidad, sino de saber gestionar”. “En Asturias vivimos una burbuja presupuestaria: vamos de presupuesto récord a presupuesto récord, sin sentido ni control”, resumió.

El líder del PP ligó ese crecimiento a un mayor esfuerzo fiscal de los asturianos. Aseguró que la recaudación por impuestos prevista para 2026 “crece en 282 millones respecto al año pasado” y que, frente al primer presupuesto de Barbón, “los asturianos pagarán 1.150 millones más en impuestos”, un 44% adicional “en solo seis años”. “Es como si cada asturiano pagase 1.150 euros más al año”, añadió. En paralelo, criticó que “no hay ni una sola medida” en las cuentas que alivie “la excesiva carga fiscal” sobre rentas medias, vivienda, herencias o actividad empresarial.

Inversión vs. ejecución

Queipo recalcó que el proyecto “no prioriza la inversión” y señaló que las inversiones reales “se reducen en casi 5 millones” respecto al presupuesto consolidado de 2025. Citó además la ejecución de las cuentas vigentes: “A 31 de octubre, solo se ha invertido el 23% de lo prometido”. A su entender, esa baja ejecución evidencia que los presupuestos “son irreales” y se incumplen “de forma sistemática”. Como ejemplo de “uso propagandístico”, mencionó la red de escuelas de 0 a 3 años: “Se hacen fotos inaugurando centros pese a que no tienen ni siquiera suministros básicos”, dijo.

El presidente del PP vinculó, asimismo, el incremento del gasto a una “administración enorme, mal organizada y sumida en la burocracia”. Excluyendo los servicios del SESPA y del ERA, afirmó que “el presupuesto de los entes públicos del Principado creció en unos 200 millones desde 2019 (un 37%)” y que esas entidades “acumularon pérdidas de 300 millones que pagamos todos”. Cifró en “más de 720 millones” el gasto anual de entes, empresas y organismos públicos y situó ahí “gran parte” de la reordenación que impulsaría “cuando llegue al Gobierno”.

IU, “el socio que condiciona el presupuesto”

En el terreno político, Queipo sostuvo que la negociación presupuestaria “repite el mismo guion” con “socios radicales” y una “diputada tránsfuga de Podemos” para “alumbrar un acuerdo cerrado desde hace semanas”. Señaló a la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda (en manos de Izquierda Unida) como la que “mayor aumento relativo” registra “una vez más”, con “un 20%”, y concluyó que su titular, Ovidio Zapico, “no solo dicta la política fiscal y de vivienda”, sino que “condiciona todo el presupuesto”. También advirtió de que, pese a la “baja inversión”, la comunidad “incumple la regla de gasto”, lo que “amenaza el presente y el futuro” y podría “limitar” la capacidad presupuestaria en 2027.

Menos impuestos y “mejor gestión”

Ante este panorama, Queipo adelantó que el PP registrará una enmienda a la totalidad tras la ronda de comparecencias de los consejeros en la Junta General. “Tal y como vemos estas cuentas, y viniendo precedidas de una subida de impuestos, lo que hacen es asegurar al 99,99% que presentaremos esa enmienda”, señaló, aunque no quiso darla por segura.

En paralelo, planteó su “receta” para unas cuentas “reales y útiles”: una rebaja del IRPF “para aliviar a las rentas medias y compensar la inflación”, la reducción del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales “para facilitar el acceso a la vivienda”, la eliminación de Sucesiones y Donaciones y la supresión del Impuesto de Patrimonio, así como del recargo autonómico del IAE, con el objetivo de “reducir la presión” sobre empresas y autónomos.

En el capítulo del gasto, el PP propone “poner orden” en la administración, “eliminar duplicidades y gasto superfluo” y “acabar con enchufes y consejerías de colocación”, preservando “como sagrado” el gasto en sanidad y educación. La reestructuración, reiteró, se centraría en entes y empresas públicas, donde ve “margen” para “gestionar mejor”. “Con 1.150 millones más en impuestos en seis años, ¿alguien diría que tenemos mejores servicios públicos, menos listas de espera o menos burocracia?”, preguntó.

Queipo criticó también la tramitación parlamentaria de las cuentas, que, a su juicio, llega “en el tiempo de descuento” y “a la trágala”, lo que dificultaría “el debate, la participación de la sociedad civil y la comparecencia de expertos”. El PP, no obstante, prevé convocar a especialistas “como todos los años” para recabar opiniones sobre el texto y perfilar su posición. “Si hay algo bueno en este presupuesto, costará mucho creérselo”, concluyó.

Subrayó que las cuentas “aseguran el estancamiento” y reiteró su compromiso con “pinchar la burbuja presupuestaria de Adrián Barbón” para “aportar inversión, crear empleo y garantizar servicios públicos de calidad, rápidos, eficaces y bien gestionados”, “al servicio de los asturianos y no al revés”.

El dirigente popular también se refirió a las palabras dedicadas por Pedro Sánchez a Adrián Barbón en un acto este lunes en MadridAfirmó que esas declaraciones “demuestran la docilidad y el sometimiento de Adrián Barbón” y reprochó que en el encuentro privado, Barbón no defendiese ante el Ejecutivo central asuntos como el peaje del Huerna. “Que los demás presidentes no hagan como Asturias; que no sometan los intereses de sus ciudadanos a los de un gobierno sumido en la corrupción”, dijo.