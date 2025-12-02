Vivienda pública y carreteras, el gran "pellizco" de los concejos del centro en los presupuestos regionales

La construcción de vivienda pública copa las cifras más altas de inversión regional en concejos del centro de Asturias como Carreño (4,5 millones), Grado (5,4) Llanera (2,9) o Siero (1,1). Los grandes concejos capitalizan los fondos del Principado en infraestructuras y mejora de carreteras, sin obviar algunos grandes proyectos muy esperados.

En Siero la mayor inversión es la reforma del pavimento de la carretera Lugones-Porceyo, con 678.000 euros. En Llanera seguirán esperando por la variante de Posada, con solo 200.000 euros consignados, o la de Cayés, con 50.000. Hay en el capitulo educativo fondos para Noreña, 174.000 euros, para la escuela infantil, que también recibirá 3,1 millones para el proyecto de digitalización Anda (Agrupación Nora-Noreña).

Villaviciosa tiene asegurada con 600.000 euros la senda cicloturista de El Puntal y recibirá una alta inversión para reformar la AS-330, de más de 3,1 millones. A su vez hay previstos 200.000 euros para el saneamiento de la margen derecha de la ría. Grado podrá culminar el saneamiento de Castañedo con 734.000 euros. En viales tendrá 100.000 euros para el puente de La Mata. En Pravia verán encarrillada la ansiada sede judicial, que tiene asignados 1,7 millones de euros, y se arreglará la carretera de Vegafriosa con 800.000 euros.

Oriente.

Una de las inversiones más elevadas es la del puente Emilio Llamedo, en Arriondas (Parres). Cuenta con un presupuesto para 2026 de 3.404.372 euros.Tiene también una partida de la Dirección General de Agua de 1.262.397 euros con cargo al convenio para reforzar la seguridad frente a las avenidas. También se reservan 1,2 millones para la adaptación al cambio climático y la instalación de potabilización en Guadamía (Ribadesella).

La construcción de viviendas de protección en Onís incluye un desembolso de 2.245.090 millones, mientras que la creación de una unidad de convivencia en Infiesto (Piloña) cuenta con una partida de 1,2 millones. Además, atendiendo a los mayores desembolsos, hay una partida de 720.491 euros para sacar adelante la senda costera de Vistalagre, que unirá las playas de Lastres y La Griega, en Colunga. En carreteras hay partidas destacadas como los 566.033 euros destinados al mantenimiento de la AS-342 en Ribadesella o los 680.000 euros que se van para la mejora integral de la carretera de Abiegos, en Ponga. La vía AS-260, de Arriondas a Colunga se lleva 706.770 euros y la carretera de Torazo, en Piloña tiene un montante para su mejora de 552.713 euros.

Occidente.

Las obras para la restauración de antiguas minas vuelven a ser las que se llevan los mayores desembolsos de inversión: 13 millones para restaurar la mina de Tormaleo (Ibias), 14 millones para la de Cerredo, en Degaña, y 694.876 euros para la de Buseiro, en Tineo.

También las carreteras occidentales dan un buen mordisco a los presupuestos regionales. Es el caso de la AS-12 o corredor del Navia para la que figuran más de cinco millones y medio de inversión. La carretera AS-14, de Grandas al Puente del Infierno tiene consignados 2,3 millones para reparar el tramo hasta el alto del Palo. El corredor del Narcea (AS-15) también tiene varias partidas asignadas: 790.607 euros para mejorar el tramo del túnel de Calabazos a Casares y 594.608 euros para actuar en el trayecto de Cangas del Narcea a Ventanueva. Por otro lado, hay una partida de 674.224 euros para arreglar el firme de la AS-11, de Vegadeo a Pesoz pasando por el alto de la Garganta.

Entre las obras esperadas figuran casi 2 millones 1.963.885 euros para la rehabilitación del palacio de Mon, en San Martín de Oscos, o 1,5 millones para dotar de pantalanes al embalse de Salime. Asimismo, se ha reservado una partida de 1,5 millones para obras de mejora en eficiencia energética y accesibilidad en el hotel rural La Rectoral, de Taramundi. En materia de rehabilitación de vivienda, especialmente para convertir antiguas escuelas en pisos, hay un reguero de inversiones desde Boal a Salas.

La Consejería de Salud incluye partidas destacadas para llevar adelante obras esperadas: 1,1 millones para reformar el edificio que acogerá el nuevo centro de salud de Boal y 718.432 euros para iniciar la construcción del centro de salud de Tapia. La actuación de remodelación del hospital y el centro de salud de Cangas del Narcea tiene asignada 844.960 euros.

Otras obras que destacan en inversión son el saneamiento de La Espina (Salas) con 650.000 euros inversión o el saneamiento de San Martín de Luiña, con una partida asignada de 1,4 millones. El saneamiento y depuración de Anleo, en Navia, lleva una partida de 1,5 millones.