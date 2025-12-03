Asturias, a la cola en la ejecución de sus inversiones

Las estadísticas mensuales que el Ministerio de Hacienda publica en las que compara el ritmo de ejecución presupuestaria para las distintas autonomías suelen ser un quebradero de cabeza para el Principado.

En los datos homogéneos correspondientes a septiembre de 2025, los últimos publicados, Asturias aparece a la cola en la ejecución de las operaciones de capital (inversiones reales más transferencias de capital) en el trámite de obligado contable, considerado de manera habitual como el que mide la ejecución de las cuentas. En el caso de Asturias, solo han superado ese paso el 19,85% de las inversiones, lejos del casi 50% que presenta Baleares.

Analizando de manera específica por capítulos presupuestarios se constata que es en las transferencias de capital (aquellas inversiones que deben pagarse a otra entidad que es la que las realiza) donde principalmente se atraganta la ejecución del Principado, ya que presenta un porcentaje del 15,86%, el más bajo de las comunidades autónomas. En las "inversiones reales", es decir, aquellas que contrata y abona directamente la administración asturiana, el porcentaje no es elevado (24,30%), pero Asturias ya no es la última, puesto que aventaja solo a Extremadura y Canarias.

El Gobierno regional suele argumentar contra ese mal dato que es mejor analizar las inversiones considerando aquellas que han superado la fase de compromiso de gasto (la denominada Fase D). Ese análisis incorpora aquellas inversiones que no están terminadas en su ejecución, pero que tienen comprometido el dinero de la partida presupuestaria, por lo que cabe pensar que terminarán pagándose aunque lleven demora.

Bajo ese criterio, Asturias mejora y se coloca a la mitad de la tabla, con un compromiso de gasto de casi dos de cada tres euros en el pasado mes de septiembre. Por debajo de ella se encontraban Cataluña, Andalucía, Extremadura, Aragón, Murcia, Canarias y el País Vasco.

La que encabezaba el ranking de ejecución en "Fase D" era Baleares, con el 80% de sus operaciones de capital comprometidas.

En todo caso, el examen global del Presupuesto tampoco beneficia al Gobierno asturiano, que se encuentra entre las comunidades con un bajo nivel de ejecución en el conjunto de sus cuentas del año en la fase de obligaciones reconocidas.

Mientras que Cataluña ya presentaba las tres cuartas partes de su Presupuesto ejecutadas y terminadas, habiendo superado la fase de obligado contable, en el Principado ese porcentaje se situaba en el 60,48%, superando únicamente a Extremadura, La Rioja y Canarias. La paradoja de la administración asturiana es que suele tener una avanzada "ejecución administrativa" pero que se ralentiza en la parte contable, en especial en las inversiones.