Asturias premia la mejor, correcta y justa alimentación

Una alimentación buena y correcta, además de justa. Es la que apoyan y defienden los tres distinguidos este año por la Fundación Alimerka, que este miércoles entregó en Oviedo sus premios "Luis Noé Fernández". Unos reconocimientos que, como recordó su presidente, Antonio Blanco, suman "16 años de actividad ininterrumpida para reconocer experiencias relevantes en alimentación en diversos ámbitos".

Asistentes a la ceremonia, en Oviedo. / Luisma Murias

Este año lo han recibido la asociación Albéniz, en categoría de asistencia alimentaria; la ONG Sendera, en lucha contra el hambre; y el grupo de investigación liderado por la pediatra María Rosaura Leis, en Nutrición. De Albéniz la Fundación destaca su "trabajo continuado con un colectivo invisible como es la juventud en situación de sinhogarismo o de alta vulnerabilidad social". En cuanto a Sendera, se ha valorado su trabajo con distintas comunidades en África y América Latina "para potenciar la seguridad alimentaria". Respecto al trabajo del equipo de la doctora Leis, el grupo de investigación de nutrición pediátrica C-022, se destaca su trabajo en el ámbito nacional por sus trabajos de prevención de la obesidad de la infancia "desde un enfoque multidisciplinar e integrador, así como por su capacidad para implicar a toda la sociedad mediante la divulgación, la formación y la educación".

Los usuarios de la Fundación Vinjoy e integrantes del grupo de teatro «La Westia», durante su representación. / Luisma Murias

Representación teatral

Cada premiado se lleva 20.000 euros para continuar desarrollando sus proyectos, además de una obra gráfica creada especialmente para la ocasión por la artista asturiana Helena Toraño. Para todos ellos hubo un sonoro aplauso en el auditorio "Príncipe Felipe" de Oviedo, donde se entregaron los galardones durante una animada ceremonia a cargo, por segundo año consecutivo, por usuarios de la Fundación Vinjoy de ayuda a la integración. Con el apoyo de integrantes del grupo de teatro "La Westia" se encargaron de conducir la gala con mucho humor.

Tras la intervención de Antonio Blanco, llegó el turno de los premiados. La doctora Rosaura Leis agradeció el reconocimiento, que extendió a todo su grupo de investigación pediátrica de Santiago de Compostela, al Instituto de Investigación Sanitaria (IDIS), al Hospital Clínico Universitario de Santiago y a su Universidad: "Es una gran fortuna trabajar en un campo que me apasiona, que hace que me levante cada día ilusionada y con la cabeza llena de proyectos compartidos con muchos otros profesionales, sociedades e instituciones implicados"

Según la experta, los últimos datos sobre obesidad infantil, que afecta a un 37% de los niños entre 6 y 9 años, recogen que la prevalencia ha bajado "un poquito". Con todo, advierte de la necesidad de seguir pelando contra el sobrepeso, el problema "más prevalente" de la edad pediátrica. En este sentido aplaudió iniciativas como la del Principado de prohibir el consumo para menores de 16 años en Asturias de bebidas energéticas. "Son bebidas estimulantes, no refrescos, y tienen efectos muy perjudiciales", advirtió.

Sinhogarismo juvenil al alza

De juventud, pero de aquella más desfavorecida, habló Javier Canela, quien alertó del aumento de las personas entre 18 y 28 años sin hogar en Asturias. La asociación que preside, Albéniz, atiende a 200 en la actualidad, pero las listas de espera se han triplicado en el último año. A las dificultades cada vez mayores para encontrar vivienda atribuye Canela la situación: "Es una emergencia nacional. El sinhogarismo no solo significa no tener donde vivir, sino que conlleva problemas sociales, y necesita un acompañamiento que en muchos casos lleva 3 años". Canela celebró el premio, que permite "hacer pública una realidad tan ignorada" y reconocer el trabajo durante 35 años de Albéniz.

Mónica Redolad y Gemma Regales representaron a Sendera y hablaron de su proyecto en Independencia, en la región boliviana de Cochabamba, donde trabajan con 208 familias para ayudarlas a cultivar su propio huerto. "Les entregamos semillas y les facilitamos la capacitación", explicaron. n