El aumento de dinero para la educación en Asturias es un "punto de partida" para solucionar el conflicto con los profesores, valoran los sindicatos

Los Presupuestos 2026 no solo marcan un récord de ingresos y de gastos, sino que se consolidan como unos de los más altos en educación, con un aumento del 7,76 por ciento hasta alcanzar los 1.202 millones de euros, condicionados al cumplimiento del Pacto Asturias Educa. Este acuerdo incluye medidas como el incremento salarial de 100 euros brutos a todos los docentes de la red pública a partir de enero, la contratación de 120 maestros de Pedagogía Terapéutica (PT) y de Audición y Lenguaje (AL), previsiblemente en marzo, así como la reducción de alumnos por aula y de horas lectivas por profesor, lo que implicaría hasta 960 nuevas plazas en Infantil, Primaria y Secundaria. A ello se sumaría la creación de 304 plazas en la red de escuelas infantiles. De esta forma, los gastos en personal se sitúan en 61,3 millones.

El análisis realizado por los sindicatos de la Educación arroja una primera impersión "positiva". Desde el sindicato mayoritario ANPE aseguran que "se cumple lo pactado". "Los Presupuestos incluyen todas las medidas en materia de plantillas, retribuciones y recursos, además de la reducción lectiva para el cuerpo de Maestros", celebran, aunque advierten que estarán "vigilantes para supervisar el cumplimiento" cuando llegue la ejecución presupuestaria.

En Comisiones Obreras (CC OO) también reconocen avances. "Se incluyen partidas presupuestarias para desarrollar los compromisos adquiridos en la desconvocatoria de huelga", explicó Borja Llorente, aunque matizó que "aún queda mucho por hacer para alcanzar todos los objetivos de mejora del sistema educativo" y recordó que "siguen existiendo problemas graves", si bien tras 15 años consideran "positivo" un Presupuesto que deja atrás "años de recortes".

No obstante, desde SUATEA consideran que el número de plazas anunciado está "muy lejos de la necesidad de aumento de plantilla orgánica que los sindicatos llevamos años pidiendo". Denuncian que "ni siquiera da para compensar las jubilaciones", lo que a su juicio incrementará la interinidad. "Esto demuestra que el Gobierno de Asturias apuesta por la precariedad laboral en la enseñanza pública", advierten.

En UGT celebran que "después de años de recortes y austeridad, este es el camino correcto", ya que, según Cristóbal Puente, representa "una apuesta por la equidad y la inversión social". No obstante, matizan que, aunque se presenta como un Presupuesto histórico, para ellos es "solo un punto de partida" para avanzar en la calidad de la educación pública asturiana.

En contraposición, el único sindicato que no firmó el pacto Asturias Educa, CSIF, mostró su "preocupación" por la "disparidad entre los compromisos del pacto, las necesidades reales del sistema educativo y la realidad presupuestaria". Su representante, Jorge Caro, considera que el desembolso planteado es "claramente insuficiente" para afrontar los problemas estructurales que arrastra la educación asturiana. A su juicio, "sin inversiones reales que atiendan las verdaderas necesidades del sistema, la educación seguirá siendo un barco que hace aguas".

A estas voces se suman también padres y asociaciones educativas, que valoran positivamente las mejoras pero reclaman que las medidas lleguen a las aulas con rapidez. Consideran prioritario que la reducción de ratios se implemente de forma homogénea en todo el territorio, especialmente en los centros con mayor complejidad. Además, alertan de que la falta de estabilidad en las plantillas podría afectar al seguimiento del alumnado con necesidades específicas. De los 300 PT y AL prometidos por el Principado, este curso se incorporarán 120. Será en el tercer trimestre.

Por otro lado, expertos en políticas educativas señalan que el aumento presupuestario supone una oportunidad para modernizar infraestructuras, impulsar la digitalización y reforzar los programas de atención a la diversidad. No obstante, advierten de que el éxito dependerá de la correcta planificación y de la capacidad del Principado para ejecutar el gasto sin retrasos. Un objetivo para el que los sindicatos de la enseñanza estarán vigilantes a fin de garantizar que se cumpla lo prometido el pasado mes de junio.