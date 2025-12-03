Un aviso naranja, olas de hasta 6 metros y unas insólitas temperaturas: así se presenta la semana en Asturias
La Agencia Estatal de Meteorología anticipa para mañana un día pasado por agua en prácticamente toda la región
Los termómetros en Asturias apenas superarán hoy los 13 grados, aunque se prepara un vuelco inesperado: en apenas 48 horas, las máximas se dispararán hasta los 19 grados. Entre un extremo y otro, el mar será el verdadero protagonista. La costa asturiana permanecerá bajo aviso naranja por un temporal marítimo que levantará olas de hasta seis metros, un oleaje que azotará por igual al occidente y al oriente. Es un episodio breve pero intenso: el aviso se mantendrá hasta las 20:00 horas de hoy, momento en el que descenderá a nivel amarillo, solo para volver a crecer a naranja a partir de las 10:00 horas del jueves, coincidiendo con la franja en la que el mar mostrará su mayor bravura.
Mientras tanto, la Agencia Estatal de Meteorología anticipa para mañana un día pasado por agua en prácticamente toda la región. La probabilidad de lluvia roza el 100%, con tormentas localizadas en la franja costera. El viernes, sin embargo, parece que romperá la tendencia. El temporal marítimo se relaja, los avisos costeros retroceden a nivel amarillo y las temperaturas experimentan un ascenso notable: hasta 19 grados en la costa y 18 en el interior.
En conjunto, una secuencia meteorológica marcada por contrastes —olas gigantes, lluvias intensas y un inesperado repunte térmico— que recuerda esa cualidad tan asturiana de vivir varias estaciones en un mismo tramo de semana.
