Barbón se va de compras navideñas: esto es lo que compró (y tanteó) en el mercadillo de Oviedo

El Presidente del Principado aprovechó un acto en el centro de Oviedo para escaparse posteriormente a "tirar" de tarjeta

El presidente asturiano, Adrián Barbón, interesándose en un puesto de venta de llamadores de ángeles, en Oviedo. / Principado de Asturias

Mariola Riera

Oviedo

Son tiempos de preparativos y de compras navideñas, porque las fiestas están a la vuelta de la esquina. Y el presidente del Principado, Adrián Barbón, se ha puesto manos a la obra a tenor de su plan de este miércoles en la tarde-noche por Oviedo. Dada su intensa agenda, como la de muchos otros asturianos, tiene que hacer encaje de bolillos para encontrar hueco y ponerse a comprar y a encargar los regalos a Papá Noel y los Reyes Magos. Sus jóvenes sobrinas, de las que presume habitualmente en sus redes sociales y ejerce de orgulloso tío, a buen seguro que se lo agradecerán.

Barbón, comprando un farolillo navideño. / Presidencia

Así las cosas, tras un acto que tuvo este miércoles por la tarde en el céntrico palacio Conde de Toreno, sede del Ridea, el jefe del Ejecutivo asturiano aprovechó para mirar por los puestos del mercadillo navideño de Oviedo.

Barbón, en un puesto. / Principado de Asturias

El Presidente "tiró" de tarjeta y se llevó unos cuantos detalles para casa, como muestran las fotografías difundidas por su gabinete de comunicación. Pasó por un puesto de "llamadores de ángeles", esos colgantes que se han hecho muy populares de un tiempo a esta parte. Emiten un sonido suave y armónico al ser agitado, y se utilizan tradicionalmente como símbolo de protección y para crear un vínculo con el bebé durante el embarazo. No se sabe si compró el colgador o alguna tarjeta postal que también se venden en el puesto.

Se paró Barbón en otra caseta de venta de bolas de nieve navideña y adornos, de donde se interesó por un farolillo blanco. Y también echó tiempo en otro de bisutería, dónde hizo más compras. Con la bolsa llena, hasta tuvo tiempo para posar ante la Catedral en una fotografía de lo más navideña que, quién sabe, igual se anima a utilizar de postal de felicitación en las próximas fiestas. Es una idea.

Barbón, ante la Catedral. / Principado de Asturias

