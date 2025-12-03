Barbón se va de compras navideñas: esto es lo que compró (y tanteó) en el mercadillo de Oviedo
El Presidente del Principado aprovechó un acto en el centro de Oviedo para escaparse posteriormente a "tirar" de tarjeta
Son tiempos de preparativos y de compras navideñas, porque las fiestas están a la vuelta de la esquina. Y el presidente del Principado, Adrián Barbón, se ha puesto manos a la obra a tenor de su plan de este miércoles en la tarde-noche por Oviedo. Dada su intensa agenda, como la de muchos otros asturianos, tiene que hacer encaje de bolillos para encontrar hueco y ponerse a comprar y a encargar los regalos a Papá Noel y los Reyes Magos. Sus jóvenes sobrinas, de las que presume habitualmente en sus redes sociales y ejerce de orgulloso tío, a buen seguro que se lo agradecerán.
Así las cosas, tras un acto que tuvo este miércoles por la tarde en el céntrico palacio Conde de Toreno, sede del Ridea, el jefe del Ejecutivo asturiano aprovechó para mirar por los puestos del mercadillo navideño de Oviedo.
El Presidente "tiró" de tarjeta y se llevó unos cuantos detalles para casa, como muestran las fotografías difundidas por su gabinete de comunicación. Pasó por un puesto de "llamadores de ángeles", esos colgantes que se han hecho muy populares de un tiempo a esta parte. Emiten un sonido suave y armónico al ser agitado, y se utilizan tradicionalmente como símbolo de protección y para crear un vínculo con el bebé durante el embarazo. No se sabe si compró el colgador o alguna tarjeta postal que también se venden en el puesto.
Se paró Barbón en otra caseta de venta de bolas de nieve navideña y adornos, de donde se interesó por un farolillo blanco. Y también echó tiempo en otro de bisutería, dónde hizo más compras. Con la bolsa llena, hasta tuvo tiempo para posar ante la Catedral en una fotografía de lo más navideña que, quién sabe, igual se anima a utilizar de postal de felicitación en las próximas fiestas. Es una idea.
Suscríbete para seguir leyendo
- Estos son los tres alcaldes asturianos que más cobran, por encima de los 60.000 euros, y hay otros 12 que perciben más de 45.000 euros al año
- Asturias se cuela en la final para ser el pueblo con la mejor iluminación de Navidad de toda España gracias a la movilización de sus vecinos
- Mael, el niño gijonés de 3 años al que tuvieron que amputarle en junio las manos y las piernas, se queda sin un auxiliar en el colegio por falta de ayuda
- Muere una mujer al caer con su perro al vacío en la canal del Texu, de Bulnes a Poncebos, en Cabrales
- Antonio A. Márquez, maestro de Educación Especial, visitó Oviedo: 'Sacar a un niño con necesidades del aula acaba generando exclusión social
- Ubicado en la Asturias rural, con un chef de 40 años al mando y platos con inspiración asiática: así es el nuevo restaurante de la región en recibir una estrella Michelin (y ya son 14)
- La mujer que cayó al vacío en la canal del Texu llevaba un brazo escayolado y al perro atado con la correa
- Llega el AVE gratis a Asturias, pero no para todo el mundo: así se pueden conseguir los billetes sin coste