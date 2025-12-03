La consejera Eva Ledo afirma que la mejora salarial educativa coloca las retribuciones de los docentes sobre la media nacional

La consejera de Educación, Eva Ledo, ha presentado esta mañana el proyecto de cuentas para su área, una de las que más crece en el conjunto del Gobierno, en gran medida para cumplir los acuerdos alcanzados con los docentes tras su protesta de este año. Educación eleva 61,3 millones la partida de personal y, según Ledo, quedan garantizados los acuerdos rubricados con los sindicatos educativos.

En concreto, en relación con las mejoras retributivas, Ledo destacó que el incremento de 100 euros a todos los docentes y 70 euros más a partir de septiembre para quienes no tienen reconocido el complemento de formación supone colocar por encima de la media nacional los salarios educativos de Asturias, una vez que se incorpore también la evaluación docente.

En total, el presupuesto de la consejería crece un 9,33%, casi el doble de lo que aumentan las cuentas del conjunto de la Administración, y se sitúa en 980,8 millones. Ledo ha detallado que supone la incorporación de 991 nuevas plazas en la red pública y 167 educadoras para les escuelines. La concertada recibirá el próximo año 111,2 millones.

Las cuentas crecen 83,7 millones respecto al año pasado y las nuevas plazas en la red pública obedecen a las 474 extra correspondientes al pacto Asturias Educa, 486 relacionadas con el acuerdo para reducir a 23 horas lectivas la jornada semanal del profesorado de Primaria y la contratación de 31 docentes para necesidades específicas.

Ello supone elevar casi un 9% más el capítulo de personal de la Consejería, que representa tres de cada cuatro euros que gestionará.

En cuanto al cumplimiento del pacto Asturias Educa, Ledo ha destacado que el proyecto presupuestario moviliza casi 36 millones, de los cuales 25 millones son para incrementos retributivos, además de la creación de 474 puestos repartidos en 224 especialistas de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje; 159 para la bajada de ratios y el doble cómputo de alumnado con necesidades educativas especiales, 7 apoyos de Infantil, 20 auxiliares educadores, 15 auxiliares administrativos, 30 especialistas de Servicios a la Comunidad, 11 desdobles en FP, 5 orientadores para centros con más de 350 estudiantes y 3 plazas para aulas de inmersión lingüística en el occidente, oriente y suroccidente.

La reducción a 23 horas lectivas semanales del cuerpo de maestros implica 7,8 millones más de gasto y contratar a 486 docentes, de los cuales 472 serán de primaria y 14 de Religión. Además, se añaden 31 incorporaciones para necesidades específicas, entre ellas las referidas al IES La Florida, además refuerzos en la Dirección General de Personal Docente.

Les escuelines: 43 millones

La red de escuelines, con la incorporación de 167 Técnicas en Educación Infantil (de las que 155 se plantearon en la mesa de diálogo), apoyos itinerantes y refuerzos. El plan incluye una veintena de obras por 2,8 millones y la integración, en abril, de 20 escuelas municipales de 15 concejos. La red autonómica suma 44 escuelines.

La concertada recibirá 111,2 millones (3,7 más que en 2025) para iniciar la mejora de condiciones laborales y salariales y aumentar las transferencias de gasto corriente, en el marco del primer acuerdo de este tipo en 15 años.

Inversiones y obras

El capítulo de inversiones alcanza 48,22 millones con un incremento de un 45,12%. Cinco grandes obras por 25,6 millones se hallaron en ejecución: el Colegio de Educación Especial de Montecerrao (8 millones), el colegio público Nuevo Roces de Gijón (5,3 millones) cuya apertura se prevé para el próximo curso; y en Avilés se invertirán 7,9 millones en el centro de FP de La Grandiella, en la segunda fase de la Escuela de Arte (4,2 millones) y en la ampliación del colegio público de Sabugo (275.000 euros).