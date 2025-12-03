El correo de la Seguridad social que van a recibir miles de progenitores asturianos en los próximos días para disfrutar de dos semanas adicionales de permiso retribuidos

El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) comenzó este miércoles una campaña informativa para comunicar a los 365.747 progenitores potencialmente beneficiarios de la prestación de que pueden solicitar las dos semanas adicionales de la prestación de nacimiento y cuidado de menor, desde el 1 de enero de 2026 y hasta que el menor cumpla ocho años.

Mediante el envío de correos electrónicos y de SMS -para aquellos padres que no dispongan de email-, el INSS proporciona información sobre cómo presentar la solicitud de ampliación del permiso de nacimiento, además de acompañar un enlace a una página web específica ) con las claves detalladas para efectuar la solicitud.

Además del envío del correo electrónico, del 1 al 10 de diciembre, y de la remisión hoy del SMS, el INSS ha preparado cartelería informativa que se distribuirá en los Centros de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS), así como en los centros de salud.

El secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, señaló que "con esta campaña, una vez más, la Seguridad Social pone de manifiesto su prioridad por brindar una atención a la ciudadanía que facilite al máximo todos los trámites para recibir las prestaciones a las que tiene derecho". Por otra parte, el organismo indicó que se puede solicitar online la ampliación del permiso por nacimiento y cuidado de menor accediendo desde el portal prestaciones.seg-social.es al servicio de solicitud de períodos sucesivos.

Según la información proporcionada por el INSS, el beneficiario, que podrá efectuar la solicitud con una antelación máxima de 15 días, deberá avisar a su empresa con al menos 15 días de antelación para que emita y envíe el certificado de empresa con la fecha de inicio y final del periodo de descanso.

La entidad gestora también indicará que la gestión se podrá realizar a través de un representante autorizado, que realizará la solicitud en nombre del beneficiario.

El pasado mes de julio se mejoró la protección para progenitores y menores, la corresponsabilidad si hay dos progenitores, y el derecho a la conciliación familiar y laboral, al aprobarse la ampliación en tres semanas del permiso de nacimiento y cuidado de menor, que pasó de 16 a 19 semanas y, en el caso de las familias monoparentales, a 32 semanas.

En concreto, 17 semanas, de igual duración e intransferibles entre ambos progenitores, y 28, en el supuesto de familias monoparentales, podrán disfrutarse durante los primeros 12 meses del bebé, o, en el caso de adopción, guarda o acogimiento familiar, en el primer año, a partir de la resolución judicial o administrativa; en periodos semanales o de forma acumulada.

Además, las familias podrán disfrutar de dos semanas adicionales de permiso para el cuidado del menor, cuatro en el caso de monoparentales, de forma flexible hasta que el hijo o la hija cumpla los 8 años de edad. A ello se podrán acoger retroactivamente las familias cuyos hijos hayan nacido a partir del 2 de agosto de 2024. Este derecho podrá solicitarse a partir del 1 de enero de 2026.

La cuantía de estas prestaciones es equivalente al 100% de la base de cotización por contingencias comunes del mes inmediatamente anterior al mes previo al del inicio del descanso.