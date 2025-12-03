De las cuatro ingenierías industriales "rescatadas" por el Gobierno tres no han devuelto el préstamo y las tres son asturianas
Técnicas Reunidas amortiza el préstamo tras doblar su tamaño / Duro e Imasa, en preconcurso en los últimos meses, e Isastur siguen con financiación pública
Cuatro compañías de ingeniería consideradas estratégicas fueron "rescatadas" por el Estado con dinero público durante la pandemia de coronavirus. De ellas, solo una ha amortizado la ayuda temporal. Es la compañía madrileña Tecnicas Reunidas. Los otras tres grupos de ingeniería son asturianos y ninguno de ellos ha procedido a la amortización anticipada. Son Duro Felguera, Imasa e Isastur. El primero está pendiente de que el juez homologue su plan de reestructuración para evitar caer en el concurso de acreedores –que incluye una relajación de las condiciones de devolución del "rescate"– y el segundo está en preconcurso de acreedores y también negociando las condiciones de reintegro de la ayuda estatal.
El Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) que gestiona la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ha recibido esta semana la amortización anticipada de los 257,5 millones de euros restantes de la ayuda temporal concedida a Técnicas Reunidas, que ascendió a 340 millones de euros. Fuentes de la compañía destacaron que la devolución se ha llevado a cabo casi un año antes de lo que fue previsto en el momento de la formalización de la ayuda. "Los 340 millones de euros prestados han sido esenciales no sólo para garantizar la recuperación completa de nuestras actividades tras la pandemia, sino también para generar un entorno muy positivo en el que poder desarrollarlas a escala nacional e internacional", destacó el presidente de Técnicas Reunidas, Juan Lladó, y su CEO, Eduardo San Miguel, que añadieron que gracias al "rescate" no sólo se logró la conservación de los 7.000 empleos que tenía, "sino la creación desde entonces de más de 7.000 nuevos puestos de trabajo, hasta llegar a los cerca de 14.000 empleados que hoy forman parte de la compañía".
El FASEE ha recuperado hasta la fecha un total de 1.682,5 millones de euros, lo que supone un 63% del total financiado dentro de este instrumento creado con el objetivo de ayudar a las empresas estratégicas más golpeadas por el covid a mantener la actividad y el empleo, y su aportación al tejido industrial del país.
Las compañías que hasta la fecha han cancelado la totalidad del apoyo público temporal, junto a Técnicas Reunidas, son: Ávoris, Eurodivisas, Wamos, Rugui Steel, Ferroatlántica, Soho, Hesperia, Hotusa y Air Europa.
Por contra, siguen con la financiación pública Plus Ultra Líneas Aéreas, Tubos Reunidos, Grupo Airtificial, Grupo Serhs, Reinosa Forgings & Castings, Grupo Losán, Grupo Abades, Grupo Abba, Grupo Julià, Grupo Mediterránea, Air Nostrum, Volotea, Vicinay, Vivanta, Meeting Point y las tres ingenierías asturianas, Duro Felguera, Imasa e Isastur, que han tenido un comportamiento muy distinto al de Técnicas Reunidas.
Isastur ultima las conexiones del mayor parque solar de Perú
El grupo asturiano Isastur, a través de su filial Isotrón, está terminando los trabajos de diseño, suministro y construcción de las infraestructuras de evacuación de electricidad de la central solar fotovoltaica Illa, en la región peruana de Arequipia. Esta central propiedad del grupo Enhol se convertirá en la instalación solar más grande de Perú. Isotrón concluirá este mes la subestación de la central y una línea de conexión de nueve kilómetros.
