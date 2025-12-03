Defensa fija en 2028 el límite para entregar los 8x8 fabricados en Asturias

El Ministerio de Defensa ha ordenado a Indra, que controla el consorcio Tess Defence encargado de la fabricación de los blindados 8x8 "Dragón" (cuyas barcazas construye Santa Bárbara en su planta de Trubia), que en 2028 como muy tarde entregue los 348 vehículos comprometidos en el contrato del programa, firmado en 2020 y que ha sufrido numerosos retrasos que han obligado a varios cambios de plazo. Este año, el Ejército de Tierra sólo ha recibido once vehículos, lejos de los 92 prometidos para 2024.

El nuevo límite de 2028 fue desvelado ayer por la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, en la Comisión de Defensa del Congreso, donde la dirigente señaló que, el pasado 28 de noviembre, el Ministerio revisó aspectos técnicos de los vehículos con Tess Defence. Las dos partes acordadon varias incorporaciones tecnológicas para modernizar los vehículos.

Según Valcarce, Indra ha trasladado a Defensa que entregará 57 unidades antes de que acabe 2025, y la dirigente garantizó que el Ministerio detrabaja para "agilizar las entregas". En total, el Ejército de Tierra tiene que recibir 998 vehículos: a los 348 de la primera fase aún en curso hay que sumar otros 365 más en la segunda fase y 285 en la tercera.