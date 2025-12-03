Duro Felguera ya ha despedido a 110 empleados, el 61% de los previstos en el ERE
El ajuste de plantilla afecta a cinco sociedades del grupo de ingeniería, de las cuales una se venderá, otra cerrará y otra verá muy reducida su actividad y subrogará trabajadores
Un total de 110 trabajadores ya han sido despedidos de Duro Felguera, dentro del expediente de regulación de empleo (ERE) iniciado el pasado agosto y enmarcado en el plan de reestructuración de la compañía, aprobado recientemente por la junta de accionistas y todavía pendiente de homologación por el juzgado de lo Mercantil número 3 de Gijón.
Las 110 salidas suponen el 61% de las 180 contempladas en el ERE, el cual, según lo firmado en agosto, se extenderá hasta junio del entrante 2026. El objetivo último de la empresa es que la reorganización financiera y corporativa reduzca la plantilla a unos 500 empleados, la mitad de los actuales.
Hasta la fecha, el grueso de los despidos (unos 70) se han centrado en las delegaciones en España de la filial DF Operaciones y Montajes (DFOM). La reestructuración prevé un recorte considerable de la actividad de esta sociedad, limitando su presencia a España y Portugal. Además, Duro ha aceptado una oferta del grupo Serveo por el cual esta compañía asumirá la posición de DFOM en varios contratos de mantenimiento subrogando al personal, un total de 196 empleados.
Las otras cuatro sociedades de Duro que están afectadas por el ERE son Duro Felguera S. A., DF Energy Storage, DF Intelligent Systems y DF Green Tech. La reorganización de la compañía prevé el cierre de DF Green Tech y la venta de DF Intelligent Systems. n
