La encrucijada del gochu asturcelta, entre la amenaza de extinción por la peste y la tabla de salvación de los embriones
"Si la enfermedad entra en Asturias, es el fin de la raza asturcelta", alertan los productores regionales
"Si entra en Asturias, no habrá nada que hacer". Así de rotundo se expresa Moisés Noval, presidente de la Asociación de Criadores de Gochu Asturcelta de Asturias (ACGA), sobre el brote de peste porcina africana (PPA) –altamente mortal en cerdos y jabalíes– detectado hace una semana en Barcelona y que tiene en alerta a los productores del ramo no solo en la región, sino en toda España. Un caso en una explotación obliga al vacío sanitario, es decir, a sacrificar todos los animales. José Antonio Lebredo es criador de gochu asturcelta en Coaña, donde tiene actualmente unos 60. Es muy pesimista. "Esto pinta mal, muy mal... Si entra en Asturias es el fin de la raza", avisa.
Por este motivo, en la asociación –que aglutina a cerca de 30 criadores con unos 400 cerdos, de los que 40 son machos– se han puesto manos a la obra para preservar la raza autóctona. Esto pasa por tener reserva de genes y embriones. Lo primero existe, pues hay un banco de machos; lo segundo, no, porque en Asturias no hay técnicos especialistas en trasplante de embriones en porcino, explica Noval.
Sin embargo, no tiran la toalla y se han puesto en contacto con genetistas de la Universidad de Murcia y veterinarios de Zaragoza expertos en reproducción in vitro de porcino. "El tiempo apremia ahora. En 2023 ya hablamos de ello con el Principado y el Serida. Yo esperaba que formaran a gente, pero no ha sido así"", explica el presidente de ACGA. "Ahora debe ser prioridad para preservar la raza y es necesario que se habiliten ayudas para poder financiar esta iniciativa. A ver si es posible", añade.
El sector ve muy probable que la peste llegue a la región. Moisés Noval explica que se habla de los jabalíes como transmisores, "pero el principal somos los humanos. El virus resiste a la intemperie en ropa, calzado o lo que haya contaminado cien días; y en carne, mil".
Medidas
¿Qué se puede hacer en Asturias? Pues el blindaje es imposible, pero la asociación ha instado a sus socios a extremar las medidas de bioseguridad que hay fijadas en la UE para combatir la PPA. Son evitar el contacto con la fauna salvaje –jabalíes sobre todo, pero también tejones– con el refuerzo de cierres. "Está también el que se llama doble cierre sanitario. En muchas explotaciones tenemos parcelado y aconsejamos que aquellos animales que estén por los recintos que lindan con el exterior se guarden de noche y se extreme ahí el cuidado", describe Moisés Noval, que vería bien que el Principado habilitase ayudas económicas. También se ha instado a los cazadores a extremar todas las medidas de higiene y limpieza en su ropa y calzado, coches... "Ellos pueden cruzar por nuestras fincas libremente en las cacerías, por eso es importante que extremen la desinfección".
Medio Rural asegura que hay vigilancia y control
Mientras los criadores de cerdos en Asturias empiezan a alarmarse y algunas organizaciones agrarias como COAG han pedido acciones e información, el Gobierno del Principado quiere transmitir tranquilidad. La Consejería de Medio Rural asegura que "se están desarrollando de forma activa las medidas de prevención, vigilancia y control" frente a la peste porcina en coordinación con el Ministerio.
El objetivo es vigilar el porcino doméstico y el jabalí salvaje con toma de muestras. También se ha movilizado a ganaderos, cazadores, agentes medioambientales y veterinarios para que comuniquen cualquier incidencia. En el ámbito de la bioseguridad, se revisa que se cumplan las medidas obligatorias en granjas con controles regulares en los centros de limpieza y desinfección de vehículos de transporte animal. En relación con la fauna silvestre, ya se están ejecutando actuaciones de control poblacional del jabalí, mediante la aplicación de los planes cinegéticos, con autorizaciones extraordinarias cuando es necesario.
