Field Digital Lab, un "ecosistema" que apuesta por la digitalización industrial

Con el objetivo de generar sinergias que permitieran poner a Asturias en el centro del mapa en cuestiones de industria, tecnología y digitalización, una serie de empresas impulsaron en 2021 de la mano de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) el Asturias Field Digital Lab (AFDL). Ahora, este grupo de trabajo al que se han sumado otras empresas tecnológicas así como CTIC Centro Tecnológico, ya es una estructura estable de colaboración que ha puesto en marcha algunos de los proyectos que han identificado como claves para la digitalización de la industria asturiana.

El balance de estos primeros años de actividad lo llevaron a cabo los representantes de algunas de las empresas integrantes del AFDL en el desayuno empresarial "De la automatización a la hiperautomatización. Claves para la Industria 5. 0", organizado por el CTIC y LA NUEVA ESPAÑA.

En el encuentro estuvieron el director general de CTIC, Pablo Coca; la presidenta de DuPont en España y Portugal, Ángela Santianes; el director de DXC Technology, Jesús Daniel Salas; el responsable de Proyectos de Innovación de EDP, Enrique Menéndez; el director de Innovación del área técnica de Producción de Software de Seresco, Sergio Álvarez; el director de Innovación y Consultoría de Izertis, Miguel Ángel Acero, y la directora del área de Desarrollo Empresarial de FADE, Leticia Bilbao. La mesa fue moderada por Jimena Aller, periodista de LA NUEVA ESPAÑA.

Los participantes en el desayuno de trabajo coincidieron a la hora de señalar que la actividad del AFDL ha resultado positiva para "conseguir generar un ecosistema". "Aquí se ha creado una colaboración entre un grupo de personas que le dedicamos energía a la cuestión porque creemos que puede ser relevante. Tener este ecosistema va a ser vital para Asturias. Aquí vamos a poner las reglas del juego para que la región pueda tener un papel relevante", destacó Santianes.

A lo largo de estos años, los componentes del AFDL han encontrado la posibilidad de validar de forma directa en las plantas industriales de las empresas de ese sector aquellas soluciones y herramientas digitales que habían desarrollado las entidades tecnológicas. Gracias a ello se han conseguido avances en ámbitos como el uso intensivo de datos, la inteligencia artificial o los sistemas ciberfísicos. Por lo tanto, los participantes entienden que esta red acelera la innovación y les permite "reducir riesgos, compartir aprendizajes y generar un entorno que refuerza la competitividad de Asturias". "Es una iniciativa que sigue interesando a todos los participantes porque lo que se pretende es buscar soluciones des de la empresa y para la empresa", subrayó Leticia Bilbao.

Los proyectos que se están desarrollando en este momento giran en torno a la inteligencia artificial aplicada a la gestión del conocimiento, el mantenimiento predictivo, la trazabilidad del producto industrial y la robótica autónoma. Proyectos financiados por Sekuens a través del Programa de hiperautomatización, no sin pocas dificultades debido a las restricciones introducidas por el marco europeo en el que se encuadra dicho programa, el cual explicaron que dificultaba que la iniciativa se pudiese abordar "en toda su extensión, con la ambición necesaria".

Ángela Santianes reivindicó la importancia que puede llegar a tener el AFDL para el crecimiento de la industria de Asturias. "Si colaboramos y no hacemos la guerra cada uno por nuestro lado, podemos llegar a soluciones rápidas en digitalización e industria que pueden poner a Asturias en el mapa. Hay un problema en Europa y a nivel mundial de no saber cómo desarrollar la tecnología aplicada porque hasta el momento las soluciones son caras e inasumibles. La tecnología está ahí y ahora hay que ver cómo la democratizamos, así que es un momento ideal para aprovecharlo invirtiendo en ello", aseveró. "En Asturias hay mucho talento y aquí hay una masa crítica para poder hacerlo florecer", completó.

Mantener la filosofía

En esa misma línea, Miguel Ángel Acero apuntó que "tenemos el papel acertado de resolver casos de uso específicos del sector, por lo que nuestro reto tiene que ser mantener esta filosofía". "Si la mantenemos, este grupo además de dar visibilidad a los proyectos será un referente a nivel internacional", añadió el director de Innovación y Consultoría de Izertis.

Además de las empresas nombradas previamente, en el AFDL también participan Capsa y ArcelorMittal. En total, este grupo de trabajo está formado por cuatro empresas industriales multinacionales, otras tres digitales, FADE y CTIC. "Está siendo clave para ver las necesidades que hay y las problemáticas que existen. Al trabajar juntos somos más ambiciosos a pesar de las adversidades", resaltó Pablo Coca.

Nuevos retos

De acuerdo con sus palabras se mostró Sergio Álvarez, quien sacó conclusiones positivas de esta primera etapa de actividad. "Después de tener la experiencia que nos han aportado estos primeros años ya podemos ver o imaginar cosas que antes eran impensables. No hemos llegado a alcanzar todos nuestros objetivos por la falta de financiación o de ayuda, y sin embargo seguimos trabajando y colaborando, lo cual pero que sigamos pensando en misiones es muy positivo", indicó el director de Innovación del área técnica de Producción de Software de Seresco, que recalcó que "lo que el Ministerio o el CDTI tienen en diapositivas, nosotros lo tenemos reunido sobre esta mesa".

Pese a no haber podido poner en marcha los proyectos que habían identificado gracias al trabajo común que pusieron en marcha en 2021, en el Field Digital Lab confían en que los próximos años resulten claves. "Tenemos la ventaja de que ya hemos generado un clima de confianza entre nosotros, por lo que los resultados ya han sido muy positivos en comparación a los recursos con los que hemos contado. Los demás resultados llegarán a largo plazo. Confiemos que sea que sea a partir de 2027", puntualizó.

Además, Pablo Coca apuntó que "al vivir esto desde dentro llega un momento en el que no nos damos cuenta de lo singular y el potencial que tiene esta iniciativa y es precisamente cuando hablas con personas de fuera de Asturias y les contamos lo que hacemos en el Field Digital Lab cuando te das cuenta de los diferenciador que es lo que estamos haciendo".

Por lo tanto, todos los miembros del AFDL entienden que este grupo de trabajo ya es "un claro ejemplo de cómo una región puede convertir la colaboración empresarial en una ventaja competitiva".

La Industria 5.0

Hasta ahora, desde hace una década se ha puesto el foco en la digitalización y la automatización propias de la Industria 4.0, hacia la que la mayoría de empresas todavía están en proceso de adaptación. No obstante, entidades como el CTIC o las firmas que componen este grupo de trabajo ya están interesándose en las claves de la Industria 5.0. Este modelo tiene como principales características la colaboración avanzada entre personas y máquinas, soportada por la inteligencia artificial y que busca aumentar la sostenibilidad, la resiliencia de los sistemas productivos y la integración tecnológica más humana y responsable.

"En esta nueva etapa ya no se tiene en cuenta únicamente la inteligencia artificial y los componentes digitales, sino que se le da más relevancia a la inteligencia humana y a aumentar la capacidad de decisión de las personas que sepan sacarle provecho a esos avances que ahora están en fase de crecimiento, La paradoja es que en la industria 5.0, que está profundamente marcada por la inteligencia artificial, lo más relevante es la inteligencia humana", resumió Pablo Coca.

Sin embargo, aunque todos estaban de acuerdo en las bondades de la Industria 5.0, aseguraron que las empresas todavía no están preparadas para actuar de esa forma. "La base tecnológica ya está disponible, pero hay muchas empresas que todavía están trabajando en saber cómo utilizar la sensorización y otras muchas todavía no la tienen a su disposición. Por lo tanto, es algo que será posible de alcanzar pero que todavía no resulta viable", manifestó el director de DXC Technology, Jesús Daniel Salas. Por su parte, Enrique Menéndez reivindicó que "la industria 5.0 es uno de los pilares básicos para poder alcanzar los objetivos del Plan Estratégico de EDP 2026-2028".

Por último, en este sentido, Pablo Coca recordó que "siendo así, el carácter innovador de AFDL hace que su objetivo sea precisamente explorar lo que será el escenario industrial del futuro y por lo tanto sus proyectos estén orientados a la Industria 5.0".

Ciberseguridad

Por otro lado, en el desayuno se abordó la relevancia de contar con una ciberseguridad potente en las empresas en la actualidad, con la Industria 4.0, y en el futuro, con la etapa de la 5.0. La apuesta que realizan las entidades por la seguridad cibernética afecta de forma directa a la protección de la propiedad industrial, a la confianza de ciudadanos y clientes, y a la soberanía tecnológica de las propias empresas e instituciones, que pueden sufrir ataques digitales y amenazas a sus infraestructuras físicas.

El director de Innovación y Consultoría de Izertis, Miguel Ángel Acero, afirmó que "en los últimos tiempos se necesita una mayor inversión en ciberseguridad porque las máquinas cada vez cuentan con más información".

Con sus palabras coincidió Jesús Daniel Salas, que alertó de que "los ciberataques están mucho más avanzados que la ciberdefensa, por lo que hay que estar alerta y seguir mejorando el control con el que contamos".

Presentación de "Xpanda"

Antes del inicio del desayuno de trabajo, CTIC presentó "Xpanda", un espacio de demostración de experiencia inmersiva que utiliza realidad extendida para mostrar cómo las nuevas tecnologías pueden transformar y facilitar el trabajo y las decisiones de los profesionales de las empresas industriales. El proyecto "Xpanda" está financiado por SEKUENS con cargo a fondos FEDER. Entre las claves de la infraestructura, Pablo Coca hizo hincapié en que "es un ejemplo de cómo se pueden generar experiencias inmersivas y colaborativas sin tener que utilizar gafas de realidad virtual, ya que anteriormente habíamos detectado que suelen generar rechazo en determinados perfiles".