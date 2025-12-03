Los consejos de Christian Gortázar, experto en sanidad de animal: "El brote de peste porcina será grave según su expansión"

"Si el foco inicial se mantiene controlado, no hay más riesgo de que el virus llegue a Asturias que el ya veníamos teniendo desde que entró en territorio de la Unión Europea en el año 2014", explica a LA NUEVA ESPAÑA Christian Gortázar, catedrático de Sanidad Animal de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) y responsable de la Unidad de Sanidad Animal del Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC).

Habla del brote de peste porcina africana (PPA) –altamente mortal en cerdos y jabalíes– detectado hace una semana en Barcelona y que tiene en alerta a las autoridades, a los investigadores y a los criadores de cerdo en toda España. No es para menos.

Christian Gortázar, experto en peste porcina / CEDIDA

Y es que si se detecta un caso en una explotación es obligatorio sacrificar todos los animales. El vacío sanitario es la pesadilla de los ganaderos y terrible, por ejemplo, para la raza autóctona gochu asturcelta, cuyos criadores tienen claro que significaría su extinción de declararse un brote en Asturias.

Expectativa

Al igual que Christian Gortázar, los productores están a la expectativa de las investigaciones en Barcelona –donde se han hallado en las últimas horas más jabalíes muertos y se teme un incremento de casos– que determinen si el foco inicial está controlado o, por el contrario, hay posibilidades de que el virus haya salido del entorno ahora delimitado.

Mientras, Gortázar aconseja "maximizar" las medidas de bioseguridad a los criadores de cerdo asturiano, como reforzar y ampliar vallados –mejor si son dobles o cementados–, aplicar de forma rigurosa los protocolos de higiene para los vehículos, materiales y personas que lleguen del exterior...

Y es que el veterinario y uno de los mayores expertos en España en peste porcina no oculta que el brote de Cataluña es muy grave. "Es el primero desde que nos declaramos libres en 1995. Y será mucho más grave a tenor de cuánto se extienda por el resto del territorio", advierte.

La peste porcina africana es muy contagiosa y letal entre los animales a los que ataca, aunque no afecta a los humanos. Solo es una fuente de infección para otros cerdos y jabalíes. Hoy por hoy no vacuna. "Ni la habrá a corto plazo", sentencia Christian Gortázar.

Preocupación comercial

Más allá de la dimensión sanitaria hay otra que preocupa y mucho, la comercial. El negocio que genera el porcino es elevado y el comercio exterior supone cerca de 9.000 millones de euros al año.

España se mantiene como segundo exportador mundial y primero de la Unión Europea, lo que ha llevado al Ministerio de Agricultura a intensificar las negociaciones para que no se interrumpan todas las exportaciones, sino solo las de las granjas del área afectada.

En Asturias el sector cuenta con 588 explotaciones, 375 en extensivo y 207 en intensivo. Entre ellos, granjas de gochu asturcelta, la raza autóctona que cuenta con 30 criadores. En toda España, las exportaciones del sector porcino español se sitúan en 1,8 millones de toneladas y 5.771,2 millones de euros. La balanza comercial hasta agosto arrojó un superávit de +5.400 millones.

China es el principal cliente: de enero a agosto le compró a España casi 362.000 toneladas y gastó 744,5 millones de euros, es decir, un +2,3 % y un +3,9 % respectivamente.