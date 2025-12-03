Hay descuentos en AVE y no los conoces: consulta aquí todas las oportunidades para viajar más barato en tren
Renfe ofrece rebajas en los billetes según la edad y las condiciones de los usuarios
Los descuentos para viajar en AVE se multplican en Renfe, compañía pública que opera la alta velocidad en Asturias y en el resto de España. En el Norte lo hace en solitario y en resto compite con empresas privadas. Renfe anunció ayer que el tren Avlo, que es el AVE de bajo coste, tendrá un precio fijo de cinco euros para los menores de 14 años. Ese anuncio se explica en su competencia con Ouigo, que tiene ese rango de precio.
Pero en la empresa tienen activos muchos más descuentos para los usuarios, que se aplican en toda España y que pueden reducir sensiblemente el coste del billete al usuario, que en los últimos meses está sufriendo subidas. En Asturias, por ejemplo, la ida y vuelta con Madrid ronda los 120 euros.
A continuación, todos los descuentos que oferta Renfe, que pueden adquirise en su página web o mediante la aplicación.
Los niños, beneficiados
En los trenes AVE, AVE Internacional España–Francia y Larga Distancia, los menores de 14 años viajan con un 40% de descuento, siempre con billete propio. Los niños de 0 a 3 años pueden viajar gratis si no ocupan plaza. En Avant y Media Distancia se mantienen las mismas condiciones: 40% de descuento para menores de 14 y gratuito para menores de 3 sin plaza (en Avant necesitan billete gratuito). Los billetes de niño permiten cambios y, en Media Distancia y Avant, anulaciones con una deducción del 15%.
Jóvenes entre 14 y 25 años
El programa Más Renfe Joven ofrece un 30% de descuento en AVE y Larga Distancia, y un 25% en Avant, Media Distancia y Cercanías. El programa cuesta 50 €, dura un año y permite cambios y anulaciones según tarifa. Con el Carné Joven, el descuento es del 20% en Avant, Media Distancia y Feve, y del 5% en AVE y Larga Distancia. También son válidos otros carnés internacionales como EYCA, ISIC o IYTC.
Mayores de 60
La Tarjeta Dorada, para mayores de 60 años, que cuesta 6 € al año (o 12 € por dos y 15 € por tres), permite obtener lo siguiente: 25% de descuento, en AVE y Larga Distancia, 25% en Avant de lunes a viernes y 40% los fines de semana, 40% en Media Distancia.
Renfe ha incorporado nuevas funcionalidades online: renovar la tarjeta, descargarla en PDF o Passbook y anular la renovación dentro de los 15 días posteriores (solo online). Puede pagarse con tarjeta o Bizum.
Familias numerosas
Los miembros de Familia Numerosa General disfrutan de un 20% de descuento, mientras que los de categoría Especial tienen un 50% en AVE (salvo internacional), Larga Distancia, Avant, Media Distancia, Cercanías y Feve. Los billetes permiten cambios y anulaciones según la tarifa elegida.
Grupos (4 a 9 personas): descuento del 8% y ventajas para familias
La tarifa “4 o más” ofrece un 8% de descuento en AVE, AVE Internacional y Larga Distancia. Los niños de 4 a 13 años tienen un 40% de descuento, y los menores de 4 años pueden añadir billete gratuito sin ocupar plaza. Es compatible con el descuento de Familia Numerosa. Los billetes se compran en renfe.com, taquillas, agencias y teléfono. No admiten cambios y solo se pueden anular si se cancela todo el grupo, con condiciones según tarifa (del 5% al 30% de deducción o sin anulación).
Trenes chárter: para viajes y eventos a medida
Renfe ofrece trenes chárter para viajes personalizados, incentivos, presentaciones o eventos. El usuario debe contactar con el departamento de Grupos, indicando fecha, origen, destino, horarios, viajeros y servicios necesarios. Renfe analiza la solicitud y envía presupuesto.
Congresos y ferias: 5% de descuento para los asistentes
Los eventos profesionales de hasta 4 días y más de 75 asistentes pueden solicitar el descuento de Congresos y Ferias, que ofrece un 5% en AVE, AVE Internacional, Avlo y Larga Distancia.
Debe solicitarse al menos 30 días antes.
