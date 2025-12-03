Ignacio Sanz, CEO de TotalEnergies, relevará en enero a Sáenz de Jubera

El ingeniero español José Ignacio Sanz Saiz (1968), CEO de TotalEnergies Electricidad y Gas en España desde el pasado mes de septiembre, asumirá también, a partir del inicio del próximo año, la presidencia de la compañía en sustitución del mierense Javier Sáenz de Jubera.

José Ignacio Sanz es ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Madrid. Inició su carrera profesional en Reino Unido y se incorporó a TotalEnergies en España en 2000. Desde entonces ha ocupado puestos en las áreas de electricidad y gas y de exploración y producción de hidrocarburos dentro de la compañía en Estados Unidos, Bolivia y Australia. En la sede central en París ha ocupado el cargo de vicepresidente de Marketing de gas natural licuado (GNL) y fue presidente de la compañía en India. En 2023 fue nombrado CEO en la comercializadora de luz y gas en Bélgica, cargo que ocupó hasta que el pasado mes de septiembre fue nombrado nuevo CEO de TotalEnergies Electricidad y Gas, la comercializadora de la multinacional en España, que tiene su sede en Oviedo.

José Ignacio Sanz relevó en el cargo de CEO a Tom Van de Cruys, que junto a Javier Sáenz de Jubera pilotó el arranque de esta filial española de la multinacional francesa TotalEnergies que hace cinco años se hizo con buena parte del negocio de comercialización energética que tenía EDP en España.

Sáenz de Jubera también ha acompañó a Sanz en sus primeros meses como CEO en España y, a partir de enero, este último tomará el timón en solitario. Sanz señaló ayer que para TotalEnergies ha sido "una gran suerte" contar con Sáenz de Jubera en estos cinco años marcados por la transición energética, "En esta tesitura, Javier, con su experiencia y conocimiento, al frente de un sólido equipo de profesionales, ha conseguido posicionar la actividad de Electricidad y Gas de TotalEnergies entre las cinco primeras del país y promover su transición energética", señaló Sanz. n