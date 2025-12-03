Indignación en la oposición en Asturias por el caos ferroviario (y silencio en el Principado): "Es fruto de años de negligencia"

El caos en las cercanías de Asturias, con un reguero de cancelaciones, retrasos e incidencias, debidos en buena parte a la falta de trenes y al mal estado de los mismos, ha llegado a la Junta General del Principado.

Todos los partidos políticos con representación en el Parlamento asturiano, a excepción del PSOE, que gobierna Asturias en coalición con Izquierda Unida (IU), reclaman al Ejecutivo de Adrián Barbón que le pida cuentas al Gobierno central y a Renfe, la compañía estatal que gestiona los convoyes.

El socio minoritario del PSOE, además, va un paso más allá y pide que se inicie una negociación con el Estado para que el Principado asuma la gestión de las cercanías. Se trata de un postulado clave en IU, que ahora gana fuerza debido al caótico momento del servicio.

La Consejería de Movilidad y la Federación Socialista Asturiana (FSA) guardaron silencio y no valoraron los últimos problemas tanto en ancho convencional como en métrico, incidencias de las que viene informando LA NUEVA ESPAÑA. En noviembre del año pasado, todos los partidos respaldaron una proposición no de ley de Foro Asturias que instaba al Gobierno central a dedicar los recursos necesarios para, entre otros motivos, evitar cancelaciones.

Renfe, a su vez, tampoco contestó a las preguntas de este periódico sobre las incidencias que se registran en la red de la región. Este miércoles se contabilizaron más de quince supresiones, la amplia mayoría en la línea C4 (Cudillero-Gijón), que opera en ancho métrico. El motivo de esos retrasos tiene que ver con el mal estado de los trenes, especialmente en ancho métrico, y también con la escasez de convoyes en el convencional. Las heladas de estos días han provocado, además, incidencias que, según las fuentes consultadas, no deberían ocurrir si los trenes estuviesen en buen estado.

Asturias continúa a la espera de los nuevos trenes encargados para la antigua Feve, que estarán en servicio “en principio” en 2027, según la última previsión de Renfe. Para la flota de ancho convencional (17 trenes) no se esperan recambios.

Los grupos piden mejoras

Los grupos de la oposición al Gobierno consideran el estado de las cercanías un signo más de una lista de «incumplimientos» del Ejecutivo con Asturias, en un momento en el que las relaciones entre el Principado y el Ministerio de Transportes de Óscar Puente, a causa del peaje del Huerna, no pasan por su mejor momento.

Pedro de Rueda, diputado del PP encargado de los asuntos ferroviarios, asegura que «Asturias no puede seguir condenada al abandono ferroviario». A su juicio, el caos es fruto de «años de negligencia e improvisación» por parte de los ejecutivos socialistas de Barbón y Sánchez.

Rueda reclama al Gobierno de Barbón que pida explicaciones al ministro Puente en vez de ser «sus palmeros, como acostumbran». El diputado subraya que, en lo que va de año, «hemos sufrido incidentes interminables, con miles de servicios afectados y una ejecución de inversión de cercanías ridícula».

El parlamentario de Vox Gonzalo Centeno cree que el servicio de las cercanías, junto con el vial de Jove y el «abandono» de la Zalia, es «una de las grandes ofensas que el ministro Puente y sus compañeros sanchistas vienen perpetrando con Asturias». Centeno opina que el servicio está abandonado y es «lamentable», y apunta directamente al presidente del Principado. «Por muchas alianzas, plataformas y comisiones que monte Barbón, de lo que se trata es de no molestar al amo, no sea que le riña», afirma.

La diputada de IU Delia Campomanes es directa: «Por supuesto que hay que dirigirse a Renfe para que explique qué está sucediendo en las cercanías de Asturias y también para que informe sobre cómo está el proceso de renovación de la flota en lo que fue la antigua Feve».

En IU reclaman que sea la propia comunidad la que gestione las cercanías, porque permitiría «dar respuesta con más agilidad a las necesidades reales». No se trata, apuntan, de asumir las competencias "tal cual”, sino de abrir una negociación para recibir un servicio renovado.

La diputada del grupo mixto (Somos Asturies) Covadonga Tomé considera «inaceptable» que la ciudadanía tenga que soportar «un servicio nefasto» y sostiene que la región «paga décadas de abandono» en su red ferroviaria.

Por su parte, el portavoz de Foro Adrián Pumares afirma que «por supuesto» el Principado debe ponerse ya en contacto con Renfe: «Debe cumplir la PNL, exigir explicaciones y forzar que se active de inmediato un plan de choque».

Pumares recuerda que hace más de un año se aprobó la proposición no de ley impulsada por su partido para solicitar mejoras ferroviarias: «Ha pasado más de un año y ni el Gobierno de Barbón ni el de Sánchez han hecho absolutamente nada».