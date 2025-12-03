Inversión clave para que los trenes vayan más rápido entre Pola de Lena y Gijón: 18 millones

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha adjudicado por 18,1 millones de euros (IVA incluido), a través de Adif, las obras de renovación integral de los túneles de Villabona, en la línea ferroviaria de ancho convencional León-Gijón, en el marco del Plan de Cercanías de Asturias. Se trata de un trayecto clave para Asturias y para su alta velocidad, ya que actualmente los trenes apenas pasan de 100 kilómetros por hora en la mayoría de los tramos.

"El objetivo es modernizar la infraestructura, mejorar las condiciones de explotación de los túneles y aumentar los estándares de calidad de la línea, con el fin de potenciar los tráficos tanto de viajeros como de mercancías", asegura Transportes.

La renovación incluye el cambio de vía sobre balasto a una vía en placa sobre hormigón. Además, se mejorarán drenajes e impermeabilización; refuerzos estructurales; tratamiento sobre bóvedas y hastiales; mejoras en la electrificación y construcción de soleras bajo la vía

Los trabajos incluyen las actuaciones provisionales necesarias para mantener el tráfico ferroviario durante las obras, actuando de forma alternativa sobre los túneles para minimizar las afectaciones a la explotación de la línea, con tráficos de Larga, Media Distancia y Cercanías.

Los túneles de Villabona 90I y 90II albergan una vía cada uno de ellos y tienen una longitud de 902 y 853 m, respectivamente. Así, se avanza en la modernización del trazado de 32 km entre Oviedo y Gijón (donde se ubican los túneles de Villabona), con la licitación del proyecto para renovar vía, electrificación y reforzar sus infraestructuras. En este tramo se enmarca la mejora del nudo de Villabona, del que se avanza en su estudio informativo. También en la renovación entre Pola de Lena-Oviedo , con un contrato ya adjudicado por más de 38 millones de euros.

Inversión en Serín

Por otro lado, Transportes e ha licitado por 783.935,70 euros (con IVA) el contrato de obras para estabilizar un talud ubicado en la calzada derecha de la autovía A-8, entre los kilómetros 392,600 y 392,700, a la altura de la parroquia de Serín, perteneciente al concejo de Gijón (provincia de Asturias). El anuncio correspondiente será próximamente publicado en el Boletín Oficial de Estado (BOE).Se trata de la zona donde tuvo lugar una obra, la del nudo de Serín, con muchos retrasos y que provocaba grandes atascos.