Javier Uriarte, premiado por la Asociación de Carreteras

Javier Uriarte Pombo, jefe del área de conservación y explotación de la Demarcación de carreteras del Estado en Asturias, fue reconocido por la Asociación Técnica de Carreteras en un acto en la Casa Garay de Madrid, sede nacional del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.

Titulado por la escuela de Santander, se incorporó hace treinta años al ministerio de la Plaza de España de Oviedo tras aprobar la oposición, sucediendo después a José Manuel Suárez al frente del departamento. Ha dedicado su carrera al mantenimiento de más de ochocientos kilómetros de carreteras estatales en Asturias, de las que casi la mitad corresponden a vías de alta capacidad.

Su medalla coincidió con el premio "Enrique Balaguer" a la campaña Ponle Freno por su labor en seguridad vial.