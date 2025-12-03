Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Javier Uriarte, premiado por la Asociación de Carreteras

s. b.

Oviedo

Javier Uriarte Pombo, jefe del área de conservación y explotación de la Demarcación de carreteras del Estado en Asturias, fue reconocido por la Asociación Técnica de Carreteras en un acto en la Casa Garay de Madrid, sede nacional del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.

Titulado por la escuela de Santander, se incorporó hace treinta años al ministerio de la Plaza de España de Oviedo tras aprobar la oposición, sucediendo después a José Manuel Suárez al frente del departamento. Ha dedicado su carrera al mantenimiento de más de ochocientos kilómetros de carreteras estatales en Asturias, de las que casi la mitad corresponden a vías de alta capacidad.

Su medalla coincidió con el premio "Enrique Balaguer" a la campaña Ponle Freno por su labor en seguridad vial.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Estos son los tres alcaldes asturianos que más cobran, por encima de los 60.000 euros, y hay otros 12 que perciben más de 45.000 euros al año
  2. Asturias se cuela en la final para ser el pueblo con la mejor iluminación de Navidad de toda España gracias a la movilización de sus vecinos
  3. Ubicado en la Asturias rural, con un chef de 40 años al mando y platos con inspiración asiática: así es el nuevo restaurante de la región en recibir una estrella Michelin (y ya son 14)
  4. Mael, el niño gijonés de 3 años al que tuvieron que amputarle en junio las manos y las piernas, se queda sin un auxiliar en el colegio por falta de ayuda
  5. Muere una mujer al caer con su perro al vacío en la canal del Texu, de Bulnes a Poncebos, en Cabrales
  6. Antonio A. Márquez, maestro de Educación Especial, visitó Oviedo: 'Sacar a un niño con necesidades del aula acaba generando exclusión social
  7. La mujer que cayó al vacío en la canal del Texu llevaba un brazo escayolado y al perro atado con la correa
  8. Dimite el vicesecretario del Colegio de Ingenieros Técnicos de Minas de Asturias que tildó a sus propios visados de 'sacadinero

Defensa fija en 2028 el límite para entregar los 8x8 fabricados en Asturias

Defensa fija en 2028 el límite para entregar los 8x8 fabricados en Asturias

De las cuatro ingenierías industriales "rescatadas" por el Gobierno tres no han devuelto el préstamo y las tres son asturianas

La siderurgia urge a la UE la aprobación del arancel del acero

La siderurgia urge a la UE la aprobación del arancel del acero

Ignacio Sanz, CEO de TotalEnergies, relevará en enero a Sáenz de Jubera

Duro Felguera ya ha despedido a 110 empleados, el 61% de los previstos en el ERE

Duro Felguera ya ha despedido a 110 empleados, el 61% de los previstos en el ERE

Javier Uriarte, premiado por la Asociación de Carreteras

El pulso navideño de Barbón y Cofiño que gana Canteli

El pulso navideño de Barbón y Cofiño que gana Canteli

Javier Sáenz de Jubera, que deja la presidencia de TotalEnergies en España: "La fiscalidad del Principado sobre Sucesiones es un error"

Tracking Pixel Contents