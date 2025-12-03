El lugar estrella para pasar el puente de diciembre: casas rurales completas y una mezcla de mar y montaña

Mar y montaña: la lista de lugares favoritos de los españoles para el puente de diciembre es variada. El sector del turismo rural celebra las cifras para la Constitución y la Inmaculada Concepción poque seis de cada diez alojamientos colgarán el cartel de "completo" en vísperas de las reservas navideñas que ya tienen una alta demanda.

El tiempo acompañará a quienes hayan decidido viajar a zonas de alta montaña, pues la cota de nieve se mantiene alta, mientras en el Cantábrico las temperaturas podrían alcanzar los 18 y 20 grados y en el litoral mediterráneo, 20 y 22 grados, según la última previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

De acuerdo a la última encuesta de ocupación de turismo rural del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), España cuenta con 16.678 alojamientos que ofertan 167.385 plazas y que emplean a 27.157 personas y que subieron los precios por encima del 6 % respecto a hace un año.

Más de ocupación

Desde la plataforma de reservas especializada, Escapadarural.com, han cifrado su ocupación media nacional para este puente en un 60 %, es decir, un 2 % más que en el mismo periodo de 2024.

Las comunidades con más demanda son Castilla y León, Andalucía, Cataluña, Castilla-La Mancha y Aragón.

Mientras, en la clasificación por provincias Asturias, Girona, Barcelona, Navarra, Ávila y Huesca están entre las más solicitadas para disfrutar del puente de diciembre, pero destacan por su ocupación; Huelva con un 82 %, Toledo y Barcelona con un 76 % y Córdoba y Segovia con un 75 %.

Y más allá de este periodo festivo, según los primeros datos de la plataforma, los alojamientos de turismo rural para fin de año ya están al 60 % con provincias como Barcelona que supera el 80 % de ocupación.

Estabilización del turismo rural

Por su parte la Asociación Española de Turismo Rural (Asetur) ha cifrado también su media nacional en un 60 % y comunidades como Canarias, que gozan de temporada alta turística, en más del 80 %.

Unos datos con los que "están muy contentos", pues significa que el turismo rural se "estabiliza" y la gente aprovecha el fin de semana largo para salir y descansar, ha asegurado el presidente de Asetur, Pedro Carreño.

En lo referido a las reservas de Navidad y Año Nuevo, Carreño, ha señalado que "va a haber una buena ocupación", por el momento cuentan con "muchas peticiones" y esperan poder cumplir con las reservas porque "no tienen para cubrir las necesidades del mercado" e incluso ya hay algunos sitios "saturados".

Por su parte, la Asociación de Profesionales de Turismo Rural (Autural) ha cifrado en torno al 65 % su media nacional, aunque las cifras están "un poco por debajo de las expectativas", porque "nunca" ha sido un puente muy especial dada la cercanía con Navidad.

Su presidente, Francisco Parra, ha señalado que, de acuerdo a su calendario, por ejemplo la comunidad autónoma de País Vasco goza de un 63 % de alojamientos reservados y, por provincias, destaca Huesca como una de las más demandadas, también por encima del 60 %.

De cara a las reservas navideñas y aunque las de última hora así como las cancelaciones pueden variar las cifras finales, ya se encuentran casi "al límite" de su capacidad con una demanda principalmente familiar.