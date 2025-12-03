Luis Olay, coronel retirado: "En EE. UU., que un militar veterano se quede en casa sin trabajo es imposible"

El coronel retirado Fermín Olay Fanjul (Noreña, 1960) mandó hace unos años el batallón "Toledo" del Regimiento "Príncipe", con el que estuvo en el Líbano, y desarrolló buena parte de su labor en unidades de la OTAN. Desde noviembre preside la Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas en Asturias, a la que trata de revitalizar tras un periodo de capa caída. Este miércoles, la Hermandad celebra su asamblea en el Palacio de Congresos de Oviedo y el día 13 su comida de Navidad en el Centro Asturiano de Oviedo.

¿Qué es la Hermandad?

Es una asociación de ámbito nacional que existe desde 1957, sin ánimo de lucro. Desde sus orígenes, trabaja para dar continuidad a los valores, los ideales de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil. Tenemos una Junta Nacional en Madrid y luego unas 55 delegaciones por toda España. Somos en conjunto más de 22.000 asociados, 325 en Asturias. Tiene un carácter sociocultural, y trata de promover la mutua ayuda, la protección y el apoyo a los socios. Tenemos socios de número y colaboradores. Los de número son aquel personal que hemos sido profesionales de Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil, en situación de reserva o retiro. También nuestras familias. Los socios colaboradores son aquellos que comparten nuestros ideales y forma de pensar, que ha servido en las Fuerzas Armadas o la Guardia Civil, antiguos militares de complemento, la tropa que ha sido profesional por cortos periodos. Comparten nuestros valores de solidaridad, de apoyo al compañero... En Asturias, un 60% somos socios de número, y un 40% colaboradores.

Cuando hace un año llega a la presidencia de la Hermandad, se plantea reanimarla.

Sí, porque cuando llegó el COVID, se quedó totalmente parada. Falleció más de un socio y no se volvió a retomar. La Real Hermandad, con un volumen de socios considerable, ha estado casi 4 o 5 años en vía muerta. Hemos tenido un año muy intenso desde el punto de vista administrativo, también del protocolo, nos hemos dado a conocer a todas las instituciones de la región. Tratamos de facilitar las condiciones de vida de nuestros asociados, gente de entre 55 y 99 años. Buscamos darle servicios y actividades que tengan calidad y confianza, brindar ayuda y protección a las personas necesitadas. Este miércoles, en nuestra asamblea anual, presentaremos un programa para la aprobación de nuestros socios y un estado de gastos para el año que viene con las cuotas que iremos subiendo.

¿Son extrapolables los valores de las Fuerzas Armadas a la sociedad ?

Las naciones grandes intentan que esos valores militares de alguna forma se trasladen a la sociedad civil. Hay un valor que he vivido en Estados Unidos y Europa, el ejemplo que el veterano militar supone para la población civil. El veterano militar es una persona que ha servido muchos años, que ha estado en muchos escenarios internacionales, en situaciones de combate, siempre defendiendo la seguridad de nuestro país y que debe ser un referente. Ese militar es un testigo directo de la historia. Esos valores deberían extrapolarse a la sociedad.

Da la impresión de que se dilapide ese capital.

En Estados Unidos, es muy difícil que un militar se vaya a la reserva, es decir, deje de vestir el uniforme y se quede en su casa sin trabajo. La empresa civil busca a ese personal, primero por la experiencia que tiene acumulada, y segundo, por esos valores de entrega, de servicio, de humanidad... Necesitamos un cambio de paradigma. Los veteranos todavía podemos hacer muchas cosas en la sociedad.

¿Y qué opina del servicio militar obligatorio?

En mi opinión particular, desde el punto de vista geoestratégico, el mundo está muy complicado, los tambores de guerra llevan una temporada sonando. Hay ciertas amenazas, como Rusia o China, que están llevando a que muchas naciones de nuestro entorno se planteen volver a recurrir a un sistema de servicio militar. Tiene una parte positiva, al implicar al ciudadano en la defensa nacional. Si la situación evoluciona hacia un problema serio de futuro, la población tiene que ser sensible e involucrarse. Alemania, Francia están intentando sensibilizar a la población en esa dirección.