En marcha el pago a ganaderos de Asturias por los incendios de verano: cantidades y cómo se gestiona

El Gobierno central ha iniciado hoy el pago de más de 476.000 euros a agricultores y ganaderos de Asturias afectados por los grandes incendios acaecidos este verano, según informó el Ejecutivo de Pedro Sánchez en un comunicado.

"El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación comenzará hoy a pagar los más de 27,8 millones de euros en ayudas directas a 9.679 agricultores y ganaderos de toda España. Las personas beneficiarias recibirán a través de su teléfono móvil el aviso del ingreso de la ayuda en la cuenta de su entidad financiera", concreta el comunicado.

Estas ayudas directas a 9.679 agricultores y ganaderos comprenden dos líneas: la compensación por pérdida de renta en las explotaciones agrarias afectadas y el apoyo adicional al coste del seguro agrario para titulares de pólizas. Toda la información relativa a estas subvenciones está disponible en la web del Ministerio. El objetivo de este apoyo es que puedan hacer frente a los gastos y pérdidas derivadas de los incendios, independientemente de las indemnizaciones de sus seguros. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación cumple así con el compromiso adquirido por el ministro Luis Planas de que las personas afectadas recibirían estas subvenciones antes de fin de año.

Los incendios de este mes de agosto en Asturias han supuesto la pérdida de casi 7.000 hectáreas, una cifra que, con ser importante, palidece en comparación a la destrucción de años especialmente negros, como 2015, 2017 o 2023. Ha sido una década terrible. De 2015 a 2024 ardieron un total de 119.886 hectáreas, un tercio más que en el decenio anterior, en el que se perdieron 87.439. Y todo apunta a que en el futuro las pérdidas serán mayores.

La región tuvo que hacer frente a condiciones meteorológicas cada vez más extremas, lo que ha incrementado la frecuencia y la intensidad del fuego, sin olvidar los problemas en la gestión del monte