"El mejor mercado de Navidad de toda Asturias y seguro que de muchas ciudades" abre sus puertas para los amantes de la artesanía y los dulces
"Llenará de vida el corazón de la ciudad durante más de un mes"
Prácticamente todos los rincones de Asturias ya han iluminado sus calles y fachadas con los colores más típicos de esta mágica época del año.
Oviedo lo hizo el pasado viernes y la ciudad ya se ha convertido en un lugar de magia, luz y actividades para grandes y pequeños, con más de un centenar de actividades repartidas por toda la ciudad y que abarcan desde grandes conciertos y espectáculos hasta talleres infantiles, mercados tradicionales y propuestas culturales para todas las edades.
Para los amantes de los mercados navideños, la Plaza de la Catedral y Porlier serán desde este viernes el epicentro del comercio navideño con el Mercado de Artesanía y el Mercadillo de Navidad, ambos abiertos hasta el 6 de enero de 12.00 a 20.00 horas. A ellos se suma el Mercado "El Camino", especializado en productos monásticos, ubicado en Milicias Nacionales del 5 al 23 de diciembre.
El eje formado por la plaza de Porlier y la plaza de la Catedral ejerce desde este viernes el papel de motor económico de la ciudad. El mercado navideño conformado por más de un centenar de puestos de artesanía, decoración festiva y productos gastronómicos genera alabanzas entre los vendedores y clientes de todas las edades y procedencias. La apertura coincidió con el espectacular encendido navideño, que reunió a unas 60.000 personas en torno a la plaza de la Escandalera, y el balance no pudo ser más alentador. La riada de visitantes que recorrió las calles iluminadas se dejó notar en los expositores, donde muchos vendedores despacharon más género del esperado para un primer día. "Llenará de vida el corazón de la ciudad durante más de un mes", coinciden los tenderos.
El mercado, que permanecerá abierto hasta el 6 de enero, siguió ayer recibiendo público, aunque las abundantes lluvias del sábado frenaron en seco el entusiasmo desatado en el estreno. El público no escatima elogios. Azucena Méndez, procedente de Santander y de fin de semana en Oviedo, recorría ayer el mercado cargada con bolsas y con una sonrisa amplia a pesar del mal tiempo. "Es el mejor mercado de Navidad de toda Asturias y seguro que de muchas ciudades de otros sitios", afirmó tras comprar una figura en miniatura de La Regenta, uno de los artículos estrella entre quienes buscan un recuerdo ovetense con encanto.
