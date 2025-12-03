El Parlamento Europeo da el primer paso para aprobar el arancel del acero del que depende el futuro de la siderurgia asturiana

La Comisión de Industria del Parlamento de la UE ha aprobado hoy, con 69 votos a favor, cuatro abstenciones y un voto en contra, la propuesta legislativa sobre el nuevo arancel del acero para proteger a la industria siderúrgica europea. Es un primer paso de la Eurocámara para la aprobación definitiva de un instrumento clave para el futuro ArcelorMittal en Asturias y sus cerca de 5.000 puestos de trabajo directos, puesto que la compañía ha ligado su plan de inversiones en descarbonización al marco de protección del acero que establezcan las instituciones europeas.

El reglamento planteado por la Comisión Europea para sustituir y mejorar el actual mecanismo de salvaguarda del acero (que expira en junio de 2026 y no puede prorrogarse más) limita el volumen de importaciones de acero sin cuotas arancelarias a 18,3 millones de toneladas (un 47% menos que en 2024) y establecerá un arancel del 50% para los volúmenes de que superen ese umbral. Además, introduce la trazabilidad obligatoria mediante la regla del “acero fundido y colado” para evitar la evasión de la normativa a través de terceros países.

El reglamento planteado por la Comisión Europea se negocia principalmente en la comisión de Comercio del Parlamento de la UE, pero desde la comisión de Industria debe emitirse una opinión legislativa. Eso es lo que se votó y aprobó hoy y visto el amplio resultado favorable (con 69 votos a favor, cuatro abstenciones y un solo voto en contra) deja clara la orientación de los grupos políticos.

“El acero es estratégico para Europa y es vital para Asturias. Hoy damos un paso firme para proteger empleo, inversiones y competitividad”, afirmó la eurodiputada asturiana Susana Solís, que fue la negociadora principal del texto en representación del Partido Popular Europeo.

La medida responde a un problema estructural: la sobrecapacidad mundial supera ya 600 millones de toneladas, cinco veces la demanda europea. Una gran parte procede de China, cuyo exceso de producción se desvía hacia terceros países y, finalmente, hacia Europa, presionando precios y poniendo en riesgo la viabilidad de plantas productivas con altos estándares medioambientales.

“Europa no puede competir con mercados donde los precios se fijan artificialmente o donde la transparencia es inexistente. Este instrumento no es proteccionismo: es igualdad de condiciones en el mercado”, subrayó Susana Solís, que destacó que la votación de hoy tiene una relevancia especial para Asturias, una de las regiones más afectadas por la presión de las importaciones y donde la siderurgia representa miles de empleos directos y decenas de miles indirectos en logística, energía, ingeniería y mantenimiento. "Cuando en Bruselas hablamos del acero, hablamos de Asturias. Nuestra región necesita reglas claras y estabilidad para que inversiones como las de ArcelorMittal puedan ejecutarse y podamos avanzar hacia el acero verde, competitivo y producido aquí”, señaló Solís.

El texto aprobado hoy en la Comisión de Industria se remitirá ahora a la Comisión de Comercio Internacional, que completará la negociación entre diciembre y enero. La votación en el pleno del Parlamento Europeo está prevista para febrero, con el objetivo de que el nuevo instrumento entre en vigor en abril, antes de que expire la actual salvaguarda en junio de 2026.

“Europa no puede permitirse un vacío de protección. Vamos a garantizar que la regulación esté aprobada a tiempo y dé a la industria la estabilidad que necesita”, afirmó Solís. Ayer, la patronal europea de la siderurgia, Eurofer, destacó ayer que el arancel para proteger acero propuesto en octubre por la Comisión Europea debe adoptarse con urgencia y entrar en vigor a principios de 2026, mucho antes de que expire el actual régimen de salvaguardia en junio de 2026. "De lo contrario, el continuo acaparamiento de importaciones baratas continuará y anulará la eficacia de la medida durante todo el año", resaltó Axel Eggert, director general de Eurofer.