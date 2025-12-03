El PP asturiano carga contra Barbón por la gestión de los fondos europeos: "Un fracaso en toda regla"

El PP asturiano carga contra Barbón por la gestión de los fondos europeos en las distintas consejerias. La diputada del grupo parlamentario popular, Sandra Camino, denunció hoy e unan rueda de prensa en la Junta General del Principado que la gestión económica del Gobierno de Asturias durante 2025 “es la radiografía de un fracaso en toda regla”, justo cuando acaba de entrar en la Cámara el proyecto de Presupuestos del Principado para 2026, “otro presupuesto histórico que presume de gasto, pero reduce inversión y acumula un retraso inadmisible y sostiene el Gobierno con más plantilla de la historia de Asturias”.

Camino aseguró que de los más de 500 millones de euros presupuestados, el Ejecutivo de PSOE e IU ha dejado sin comprometer el 40% y sin ejecutar más del 83%, lo que, a su juicio, “confirma que el dinero no llega ni a las empresas, ni a las familias, ni a los proyectos que Asturias necesita para avanzar”, destacó.

La diputada popular lamentó que Asturias ha perdido un año “clave” por la “pésima gestión” de los fondos europeos, lo que genera una situación “más que alarmante”. Así, ha indicado que “más de 413 millones de euros no han alcanzado ni siquiera la fase de obligación contable. Ni se han ejecutado ni han empezado a ejecutarse”. Entre los fondos más abandonados, Camino destacó el Fondo Social Europeo: el 99% del programa no se ha movilizado a 31 de octubre; el Fondo de Transición Justa: de 44 millones, 33 siguen sin comprometer y casi el 90% está sin ejecutar. “Las comarcas mineras y los territorios golpeados por el cierre industrial merecen algo más que un PowerPoint”, criticó.

Camino detalló un panorama de" incumplimientos generalizados" por consejerías. Y así, “el ejemplo perfecto de cómo no gestionar fondos europeos” es la de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda “donde el 92% de los fondos MRR sin ejecutar; hay 12 millones sin comprometer de los 56 presupuestados y manejan proyectos clave, como las viviendas de alquiler asequible, que están adjudicados tarde, con obras sin empezar y con plazos límite en 2026. Pretenden ejecutar en 6 meses lo que no han sido capaces de mover en un año. Simplemente imposible”, sentenció.

En cuanto a la Consejería de Presidencia, Igualdad, Turismo y Reto Demográfico, “hay 59 millones MRR, casi la mitad sin comprometer y 86% sin ejecutar; de los 16 millones destinados a sendas e infraestructuras turísticas, apenas se han movilizado 5. Cierran rutas emblemáticas como el Cares mientras 10 millones siguen atrapados en un cajón. ¿Cómo piensan movilizarlos en los primeros seis meses de 2026 si en un año entero no han sido capaces?”, cuestionó.

Camino pide "transparencia"

En Ciencia, Industria y Empleo hay “programas clave como MOVES o las renovables que están prácticamente paralizados; más de 50 millones sin llegar a los asturianos; las resoluciones de ayudas al coche eléctrico, prometidas para octubre, se han quedado en eso: en una promesa más”.

En Medio Rural “21 de los 27 millones de la PAC están sin ejecutar, el FEMPA, prácticamente sin mover; hay 15 millones de las ayudas LEADER sin pagar. Mientras agricultores, ganaderos y pescadores esperan, el dinero duerme en la administración”, criticó.

En Derechos Sociales, “el 60% de los fondos MRR están sin comprometer y el 85% sin ejecutar; hay 8 millones para cuidados de larga duración del ERA paralizados y 4 millones para inversión municipal sin salir de un cajón. o más vulnerable es siempre lo que más tarda en llegar con este Gobierno”, afirmó.

En Movilidad “aunque muestra algo más de avance, persisten graves deficiencias: 10 millones en infraestructuras de transporte sin movilizar y 8 de los 13 millones destinados a Cogersa sin mover”. Ante este escenario, Sandra Camino ha pedido “un plan de choque inmediato de ejecución real y urgente, que incluya calendario público por consejería, la identificación de proyectos críticos, el refuerzo de los equipos técnicos y garantías de que Asturias no perderá ni un euro asignado”.

La parlamentaria reclamó además “transparencia total y el compromiso firme de que no serán los asturianos quienes paguen los errores de gestión del Gobierno con menos servicios, menos inversión o más impuestos. “Asturias no puede permitirse otro año perdido. La responsabilidad del Gobierno es ejecutar, no coleccionar titulares. Y en 2025 no han cumplido”, concluyó.