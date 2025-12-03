El producto asturiano que viene en la cesta de Navidad que Zara regala a sus trabajadores (hay hasta un pollo)

Es época de cestas de Navidad y los trabajadores de Inditex ya han recibido la suya. Ver qué traen las coloridas cajas que les regalan a los trabajadores de Zara es tendencia en redes sociales. Algunos trabajadores ya están mostrando los obsequios que Marta Ortega les ha metido este año en su cesta de Navidad.

"Marta, we love you" (te queremos), le dicen algunas trabajadoras en los vídeos que han colgando haciendo el unboxing de su cesta. Y es que la hija de Amancio Ortega ha sido muy generosa y, además de alimentación, también incluye decoración navideña. Entre tanto regalo, un producto asturiano ha sorprendido a los trabajadores del gigante textil: las Moscovitas.

"Son una especie de galleta de frutos secos con chocolate por detrás", explica a sus seguidores en TikTok Omar, un empleado de Inditex. Las Moscovitas de Rialto, una conocida bombonería de Oviedo, son uno de esos dulces que Zara ha seleccionado para sus trabajadores, pero no el único. Hay también bombones Costiña, con dos estrellas Michelin, que elaboran en el restaurante Retiro da Costiña, en Santa Comba, en la provincia de A Coruña. La variedad de la cesta de 2025: bombones de pistacho. También vienen las Maruxas de Nata, unas galletas ecológicas y artesanales que vienen en originales latas decoradas.

El mensaje de Marta Ortega

En una chocolatina metida dentro de una cajita blanca, Marta Ortega les deja un mensaje a todos sus trabajadores en agradecimiento por su labor en el 50 aniversario de la firma. Este detalle de la dueña de la empresa aparece nada más abrir la caja junto a un ratón de peluche para decorar el árbol.

No faltan los clásicos navideños como polvorones, nueces y tres tipos de turrones artesanos de la marca Picó –duro, blando y de chocolate–. En el apartado de bebidas, champán, vino tinto, vino blanco. En el de embutidos, chorizo y salchichón ibérico. Y el oro líquido: una botella de aceite de oliva virgen extra.

Mucho producto de la tierra

Inditex es una empresa gallega y eso se nota. Hay mejillones en escabeche y sardinas de las Rías Baixas, paté de centollo o las curiosas conservas de champiñones portobello Mare Monte (Pontevedra). También hay un hummus, elaborado por la empresa gallega Calabizo, y el pollo listo para comer Galo Celta Xmas, que produce la empresa –también gallega– Galo Celta.

"Esto tiene amigos y enemigos", cuenta Rocío en su perfil de TikTok. Lleva 21 años trabajando en Zara y sabe que el pollo en lata de la cesta no convence a todo el mundo. "Para hacer croquetas he leído por ahí", asegura.

En redes sociales, los vídeos donde se muestran las cajas de Navidad de Zara están causando sensación. "Estoy flipando con la caja. Yo trabajaría solo en inditex para recibirla", comentan algunos usuarios.