El pulso navideño de Barbón y Cofiño que gana Canteli
Desde que Abel Caballero, alcalde de Vigo, abrió la veda de la "fiebre" por las luces de Navidad esto no ha dejado de ir más en toda España.
Asturias no se libra. Para muestra, por ejemplo, Oviedo y Gijón, a las que se les ve el plumero en querer, si no competir (imposible hoy por hoy), sí poner un poco nervioso a Caballero en su hegemonía lumínica nacional.
En la capital de Asturias ganan. No por nada, sino porque el alcalde, Alfredo Canteli, tiene refuerzos gracias a los muchos edificios de organismos e instituciones públicas que hay y que, por supuesto, en cuanto asoma diciembre dan al interruptor de las luces.
La Junta General del Principado y Presidencia se han sumado a eso del brilli-brilli navideño, en un pulso entre Juan Cofiño, que manda en el primer edificio, y Adrián Barbón, en el segundo. Son vecinos. El Presidente asturiano ha adornado su "casa" oficial –nuestro Downing Street o Casa Blanca– de forma muy sencilla, pero con gusto: pasamanos y puerta con cobertura vegetal verde y roja que en cuanto cae la noche se ilumina en azul y blanco. Cofiño ha tirado la casa por la ventana en el palacete –que se presta a ello, la verdad– con tiras de luces y estrellas por toda la fachada y árboles con guirnaldas brillantes. Y si les sumamos las luces de Canteli, que les gana por goleada en el despliegue lumínico callejero, no hay palabras. Hay que venir a verlo.
Eso sí, un consejo: no olviden las gafas de sol. Felices fiestas.
