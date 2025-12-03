El rincón asturiano que es lugar de peregrinación para los amantes del cabritu: Sopa de curruscos, cabritu con patatinos, ensalada, bartolo...

Los amantes del cabritu tiene su lugar de pregerinación en Asturias, en unas fechas muy concretas. Sopa de curruscos, cabritu con patatinos, ensalada, bartolo y vino o agua más pan y café. Un año más, este será el menú que componga las Jornadas Gastronómicas del cabritu, quizás el plato más emblemático de Laviana. A un precio de 34 euros por persona, hasta 19 establecimientos del concejo lo sirivieron este año durante la primera quincena de marzo.

Aunque el menú principal lo componen un número determinado de platos, algunos de los locales hosteleros ofrecen otras elaboraciones de cabritu en caso de que los comensales lo deseen. Los restaurantes también atienden pedidos para llevar. Igualmente, en todos los establecimientos se servirán raciones de cabritu fuera del menú.

A la fiesta culinaria hay que añadirle también la fiesta musical y comercial. Este mismo años "Tekila", la orquesta de moda en Asturias, fue la encargada de poner la música a la primera jornada de las fiestas grastronómicas del cabritu. El concejo de Laviana, perteneciente a la cuenca del Nalón, es conocido por muchas cosas. Un ejemplo lo constituye la amabilidad de sus vecinos; otro, su paisaje —destaca Peña Mea, Peña Mayor o Les Foces del Raigosu—; pero Laviana también es renombrada a causa de sus rutas para bicicletas de montaña.

El concejo cuenta con un proyecto turístico y deportivo denominado "Los Senderos del Carbón", con más de 200 kilómetros de rutas BTT para todos los niveles, el increíble "flow trail" y, en muy poco tiempo, también dispondrá de un velódromo: una instalación versátil, con pista de atletismo incluida, que será utilizada también por ciclistas y patinadores. Otro aspecto reseñable es la recuperación del plano inclinado de Coto Musel, transformado en casi 400 escalones para el entrenamiento de carreras de montaña.

Laviana es un concejo inigualable también en el apartado comercial, ya que dispone de una oferta única que incluye todo tipo de servicios. A nivel turístico, la variedad de alojamientos convence a cualquiera, y su gastronomía une la cocina tradicional con la vanguardista, gracias a chefs y cocineras impresionantes. Culinariamente, destacan las jornadas del cabritu, con patatinos y el postre más famoso del concejo, los bartolos.

El río Nalón no solo es un emblema de Laviana y un lugar lleno de vida. En él se encuentra el rehabilitado Puente D’Arcu. Por él descienden las embarcaciones del Descenso Folklórico del Nalón, la fiesta más importante de Laviana que, en 2020, logró el título de Fiesta de Interés Turístico Nacional. Además, hace muy poco se ha rehabilitado la zona de La Coaña y su entorno, dentro de un ambicioso proyecto de recuperación medioambiental de toda la zona de La Chalana.

Laviana es historia, es visitar la iglesia de Villoria, ver el Torreón de El Condao, Las Tolvas, patrimonio arquitectónico singular, o el Cine Maxi, de fachada art decó, que muy pronto será rehabilitado. Laviana son sus pueblos, las personas que viven en ellos, los centros sociales que le dan vida, las fiestas de agosto, la procesión nocturna a, o la Virgen del Otero, única en Asturias. Laviana es innovación y es "AgroCarrio", un proyecto que une a la iniciativa privada y pública para dotar de actividad el Pozo Carrio y apoyar el emprendimiento… Laviana es un concejo de futuro, pero que nunca deja de mirar a sus raíces. Y, por supuesto, Laviana es un municipio para descubrir y por el que pasear no sólo por su capital, La Pola, sino también por sus más de cien pueblos de historia ganadera y minera, porque Laviana es un concejo rural muy orgulloso de sus raíces mineras y que mira al futuro con entusiasmo y con fuerza.