La siderurgia urge a la UE la aprobación del arancel del acero

La patronal europea de la siderurgia, Eurofer, destacó ayer que el arancel para proteger acero propuesto en octubre por la Comisión Europea debe adoptarse con urgencia y entrar en vigor a principios de 2026, mucho antes de que expire el actual régimen de salvaguardia en junio de 2026. "De lo contrario, el continuo acaparamiento de importaciones baratas continuará y anulará la eficacia de la medida durante todo el año", resaltó Axel Eggert, director general de Eurofer.

Eggert realizó esas declaraciones tras la publicación de las perspectivas económicas y del mercado del acero de Eurofer para el cuarto trimestre de 2025. El informe señala que la "invariable situación negativa (aranceles estadounidenses y disrupciones comerciales, tensiones económicas y geopolíticas, una demanda débil y prolongada, y precios energéticos aún elevados) sigue lastrando el mercado siderúrgico europeo". Las perspectivas confirman para 2025 una nueva recesión tanto en el consumo aparente de acero (-0,2%) como en los sectores consumidores de acero (-0,5%). Se prevé una posible recuperación en 2026 para el índice de producción industrial ponderada de acero (1,8%) y para el consumo aparente de acero (3%), aunque los volúmenes de consumo se mantendrían muy por debajo de los niveles prepandemia. Las importaciones de acero mantuvieron cuotas históricamente altas (27%), mientras que las exportaciones cayeron (-9%) en los primeros ocho meses de 2025.

Tras un mes de negociación, hoy se votará en la Comisión de Industria (ITRE) del parlamento europeo la opinión negociada sobre la propuesta del arancel del acero (reducción del 47% de las cuotas de importación de acero libre de aranceles y gravamen de hasta el 50% para el resto). No obstante, la medida es un reglamento que se negocia principalmente en la Comisión de Comercio (INTA). La eurodiputada asturiana Susana Solís, principal negociadora del PP Europeo en la Comisión de Industria, calcula que la medida, "si todo va bien", podría votarse en el INTA a finales de enero y votarse en el Pleno de la Eurocámara en marzo para iniciar los trílogos entre Consejo, Parlamento y la Comisión para que se apruebe e implemente la medida en abril.