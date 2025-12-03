El Supremo tumba la estabilización docente de Asturias por vulnerar los derechos de las personas con discapacidad
Obliga al Principado a rehacer las convocatorias y organizar un nuevo proceso para cubrir las plazas
Varapalo judicial para la Consejería de Educación. El Tribunal Supremo ha anulado la convocatoria extraordinaria de estabilización docente que la Consejería de Educación de Asturias publicó en noviembre de 2022 porque no incluía la reserva legal de plazas para personas con discapacidad. La denuncia fue presentada por una afiliada de CC OO Enseñanza Asturias, con el apoyo del equipo jurídico del sindicato, y su resolución se conoce justo en el Día Internacional de la Discapacidad.
La sentencia confirma que todas las convocatorias relacionadas con la Ley 20/2021 —también las que se hacen por concurso de méritos— deben reservar al menos un 7% de las plazas para personas con discapacidad, tal y como establece el Estatuto Básico del Empleado Público. El Tribunal rechaza que la Administración pueda aplicar ese porcentaje solo al total de la oferta pública y dejar convocatorias concretas sin reserva, ya que esto perjudica el derecho a la igualdad en el acceso al empleo público.
El Supremo es claro: “No puede dejarse fuera una categoría entera de plazas, como las de estabilización por concurso de méritos, del cupo legalmente exigido”. Con esta decisión se refuerza una línea de jurisprudencia iniciada en 2024 y se obliga a administraciones de todo el país a revisar sus convocatorias para cumplir la ley. Esto obliga al Principado a rehacer las convocatorias y organizar un nuevo proceso para cubrir las plazas reservadas a personas con discapacidad.
Desde CCOO Enseñanza Asturias celebran la resolución como una victoria importante que mejora los derechos de las personas con discapacidad. “Este triunfo demuestra que reclamar y defender los derechos funciona. Seguiremos vigilantes para que todos los procesos selectivos cumplan la normativa”, señalan desde el sindicato.
