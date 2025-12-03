"Urge legislar sobre la trata y urge una ley abolicionista; hay que proteger a las mujeres de esta expresión brutal de la violencia machista"

Durante meses, ha sido habitual ver en varias vallas publicitarias un cartel con un mensaje más que llamativo, en el que se alude a una hipotética Putero's Academy y en la que se lanza un contundente mensaje: ¡Putero no naces, te haces! Las preguntas no tardaron en llegar, ya que, además de incluir su página web, puteronosenace.com, poca más información ofrecía la imagen.

A pesar de los escasos datos, el cartel no ha dejado indiferente a nadie y ha puesto el foco en una realidad repleta de cifras crudas, como que en España hay 114.576 mujeres en situación de prostitución o que entre el 20% y el 40% de los hombres españoles han pagado alguna vez por sexo. Y es que si estos datos son más que reales, por el momento la Putero's Academy no es más que un escenario ficticio, pero que busca llamar la atención sobre la problemática de la trata. Una campaña impulsada por Médicos del Mundo, con el apoyo del Principado de Asturias que contará con talleres en centros educativos, así como acciones tanto offline como online.

Y es que, lejos de animar a aquellos interesados a apuntarse a una hipotética academia de puteros, persigue el efecto contrario: "cuestionar la normalidad con la que se paga por utilizar el cuerpo de mujeres que se encuentran en posición de inferioridad", explica Pepe Fernández Díaz, presidente de Médicos del Mundo.

-¿Qué es Putero's Academy y con qué objetivo nace?

-Putero’s Academy es una campaña en contra de la prostitución que nace con el objetivo de insistir en un mensaje, especialmente dirigido a varones jóvenes y que cuestiona la normalidad con la que se paga por utilizar el cuerpo de mujeres que se encuentran en posición de inferioridad.

-La campaña es cuanto menos llamativa ¿qué respuesta está teniendo?

-Digamos que ha sido provocadora en su lanzamiento, para captar la atención. Pero ahora se mantiene, especialmente, en redes sociales y en institutos de segunda enseñanza. Y ya no se trata de provocar, sino de facilitar la reflexión y de informar, con un enfoque divulgativo y pedagógico. La respuesta está siendo muy buena, hasta el punto de que este enfoque, sugerente, fresco y directo, se va a replicar en el futuro, sobre todo porque está dejando ver que las posiciones más éticas, y cargadas de valores entre la juventud pueden expresarse como realmente son, mayoritarias.

-Dicen que “El putero no nace, se hace” ¿Qué papel juega en este proceso la sociedad?

-Importantísimo. La sociedad somos excesivamente tolerantes con la prostitución, y lo somos en dos aspectos diferentes: por un lado, en la desconsideración hacia las mujeres que están en esa situación de total desamparo; creo que expresamos más rechazo hacia el maltrato animal que hacia el trato degradante y violento que sufren las mujeres en tantos clubes y pisos de nuestro entorno; y, por otro lado, la normalidad con la que se acepta que padres, hijos, hermanos o maridos, consuman prostitución. Desde mi punto de vista es la normalización de la brutalidad y del abuso, de comportamientos violentos que degradan no solo a las mujeres prostituidas, sino que desprecian la condición de todas las mujeres, y no digamos de las mujeres que conviven con hombres que pagan por sexo, las que viven con puteros, que son muchas.

José Fernández, Gimena Llamedo y Vanesa Fernández, directora de Igualdad / Cedida a LNE

-Según los datos que manejan, en España se han identificado 114.576 mujeres en situación de prostitución ¿Cómo es la situación en Asturias?

-Parece obligado dar cifras y la verdad es que las cifras, finalmente, son solo cifras que, cuando se trata de una situación tan alegal y con tanta diversidad de espacios y formas de realizarse, pues no sé hasta donde decir que en Asturias hay por encima de 1.100 mujeres prostituidas es suficiente para expresar el alcance o la dimensión de la situación. Hay prostitución, hay mucha demanda y hay muchas mujeres en condiciones degradantes.

A raíz de la pandemia, todo apunta a que la prostitución en pisos se ha incrementado mucho; pero también han emergido formas de prostitución, más difíciles de ver como tal, que provocarán consecuencias graves en muy poco tiempo; el ejemplo es “Onlyfans”, que no es poco, pero hay muchas más plataformas digitales de esta nueva expresión de la prostitución y la pornografía.

-¿Qué estragos deja en las víctimas el ser prostituidas?

-Estragos es un término muy adecuado. No sé si hace tanta falta recurrir a la evidencia científica, que la hay, porque cualquier mujer puede imaginar las consecuencias viéndose sometida a prácticas que no desea, una, diez y veinte veces al día: es humillante, es indigno, es violento, es sufrir el daño de una violación continua. Así es que el impacto sobre la salud mental es grave: ansiedad, trastornos del sueño, síndromes depresivos y, algo muy significativo, el estrés post-traumático, problema grave que deja muy claro que el gran mantra de la voluntariedad no es más que una gran mentira.

Pero, además, para poder soportar la violencia sexual, los propios prostituidores conducen u obligan a las mujeres al consumo intensivo de alcohol y de otras drogas; es decir: también produce adicciones que minan la salud de las mujeres.

La salud física también sufre las consecuencias de infecciones de trasmisión sexual repetidas y maltratadas, lesiones por prácticas violentas, trastornos menstruales; deterioro general y mayores riesgos de sufrir otras enfermedades.

Y está el impacto devastador por la despersonalización, por la desvalorización, por la vida oculta y por no ser dueña ya no de tu sexualidad, tampoco eres dueña de tu cuerpo, de tu tiempo, de tu familia, no eres dueña de tu vida, no eres dueña de nada. Hay que escucharlas para entenderlo, no nos lo imaginamos.

-Entre el 20% y el 40% de los hombres españoles han pagado alguna vez por sexo ¿Cómo se debe educar a las futuras generaciones para reducir o extinguir esa cifra?

-Es difícil entender que entre un 20 y un 40 %, de los hombres de hoy no hayan aprendido a respetar a las mujeres, a entenderlas, a compartir y a disfrutar con ellas en posición de igualdad; parece mentira que chicos jóvenes estén perdiendo de disfrutar con las mujeres; que estén renunciando a una sexualidad gozosa y buena para la salud, y la lleguen reducir a un acto de puro sometimiento, en el que puede haber sexo y violencia, pero no sexualidad, o que se permitan terminar fiestas y celebraciones en clubes de alterne.

Estamos en una sociedad donde las mujeres sí han aprendido a ser libres y autónomas, no quieren perder esa condición y es de absoluta justicia que así sea, ¿por qué ser unos bárbaros primates?; ¿por qué la violencia?; ¿por qué no intentamos ser de otra manera?; si se trata de sexo, hay que pensar que a ellas les gusta igual que a ti, y que desean igual que tú: no hay más que ponerse de acuerdo, igualdad y reciprocidad.

¿Qué hacer?: la coeducación; la educación en valores, particularmente en valores de igualdad; la educación afectivo-sexual; y, en paralelo, enviar señales a la sociedad: legislar y establecer medidas que achiquen el espacio a la pornografía y que quiebren la tolerancia social hacia la prostitución, penalizando la demanda y el consumo.

-¿Qué alternativas tiene una mujer tras ser prostituida? Opciones laborales, de vida…

-Se les ofrecen muy pocas, esta es la realidad; pero ellas pueden ser muy capaces de reconstruirse y de recuperar una vida normal. En primer lugar, hay que ayudarlas a restituir su salud física y mental, pero, sobre todo, su autoestima; y, desde ahí, pues igual que a cualquier mujer joven en situación de desventaja social, formación e itinerarios de inserción laboral.

-¿Estamos cerca de que acabe existiendo esa academia de puteros? ¿Qué líneas hay que trabajar para que no llegue a materizalizarse?

-Yo pienso que este modelo de masculinidad que se está promoviendo desde determinadas redes sociales, sustentadas en ideologías y partidos de extrema derecha, son la real academia de puteros de nuestro tiempo. Y si eso sigue así, esperemos que no, sería más fácil imaginar academias para putas, ese día en que hayamos olvidado que, igual que un putero no nace, ninguna mujer nace para ser puta.