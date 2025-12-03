Vox carga contra unos presupuestos que "exprimen a los asturianos" y disparan la recaudación

Vox ha calificado el proyecto de Presupuestos del Principado como “un plan para seguir exprimiendo a los asturianos” al consolidar la denominada “vía fiscal asturiana”, la cual, dicen, tiene un objetivo claro: “subir los impuestos al contribuyente para seguir manteniendo los chiringuitos ideológicos de socialistas y comunistas, para seguir manteniendo su agencia de colocación”.

El diputado Gonzalo Centeno ha criticado este miércoles que a pesar de que el presupuesto es el “más alto de la historia”, “la inversión real vuelve a ser mínima”. “Aunque año tras año prometan una inversión récord, la realidad es que de los 1.000 millones presupuestados para este 2025 a fecha de 31 de octubre el Gobierno solo ha ejecutado el 24,72%. Este Gobierno se dedica a hacer anuncios y recaudar, pero no gestionar e invertir en Asturias”, ha afirmado.

Sin embargo, el gasto corriente y de personal supera ya los 2.482 millones. Es decir, “hay más personas viviendo de salarios públicos que produciendo en la economía privada”, lo que, en su opinión, es “una estafa al contribuyente y a los asturianos que madrugan cada día para levantar esta tierra”. “Están empujando a Asturias hacia el modelo griego que sufrió el colapso en 2013”, ha advertido Centeno.

“Esto es otro ejemplo más de lo que el socialismo lleva haciendo con Asturias durante los últimos 40 años, un modelo de ocupación de lo privado por lo público, donde una de cada tres personas ya vive directa o indirectamente del presupuesto, y donde nuestra mejor juventud ve como los empleos más estables y mejor retribuidos son sustituidos por empleo precario y de baja calidad ¿Cómo van a poder adquirir así una vivienda y comenzar su proyecto de vida?”, se ha preguntado.

Más recaudación de impuestos

Centeno también ha criticado que a pesar de que la recaudación del IRPF aumentará hasta los 320 millones, el Gobierno “desvía los recursos de los asturianos hacia un gasto superfluo e inútil”, como son, en su opinión, sindicatos de clase, asociaciones afines y empresas públicas deficitarias.

“Mientras de nuestro bolsillo se incrementan las transferencias a los sindicatos y a los chiringuitos, seguimos manteniendo empresas públicas que pierden 100.000 euros al mes como Sedes o arrastran 140 millones en pérdidas como Sogepsa”, ha dicho.

Por último, Centeno ha cargado con la gestión de la negociación presupuestaria. El Gobierno de Adrián Barbón ha decidido un año más excluir a Vox del proceso, dejando fuera a “53.000 asturianos que son etiquetados como personas ‘no democráticas’ (votantes de VOX)”. Sin embargo, “va a aprobar sus presupuestos continuistas con los representantes del totalitarismo de izquierdas y con una señora que ya no representa a la fuerza política con la que se presentó a las elecciones”.

Para el diputado, estas cuentas “no son lo que Asturias necesita” , ya que representan “una Asturias subvencionada, una Asturias de segunda y una Asturias aislada, que prefiere invertir en su pasado y dejar a los asturianos sin futuro”.