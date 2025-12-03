El vuelco demográfico en Asturias por los inmigrantes, analizado por concejos: Oviedo supera a Gijón, el imán de las casas baratas de las Cuencas, el declive rural...

Asturias ganó en el último año casi 6.000 nuevos residentes, según la actualización del censo que ha realizado el Instituto Nacional de Estadística, constatando el "estirón" de habitantes gracias a la afluencia de nuevos residentes extranjeros, revertiendo la tendencia demográfica descendente que padeció el Principado durante décadas. El último informe asienta el incremento de una tendencia, la de atraer residentes, que se desencadenó en 2023 haciendo que la población asturiana tocase mínimo en 2022, con 1.004.960 habitantes. Ahora, la cifra oficial del censo está en 1.015.128 asturianos y asturianas.

La perspectiva tomada desde el año 2021, cuando el Principado contaba 1.012.117 residentes en descenso, permite establecer en qué ha cambiado la estructura demográfica de la región. Y el INE certifica que el nuevo paradigma es sólido. Asturias perdió en cinco años 20.669 residentes nacidos en España, principalmente por el imparable decrecimiento vegetativo y envejecimiento de la población. Pero esos "asturianos perdidos" han sido reemplazados con creces por los nuevos asturianos procedentes de otros países, que han aumentado en 23.680, estableciendo ese incremento neto en el lustro de 3.011 residentes. Los extranjeros suman en total 68.989 personas, de mayoría femenina. El crecimiento ha sido notable, con un aumento del 14,35% en la población extranjera en el último año.

El reemplazo demográfico rejuvenece a Asturias. La población extranjera es más joven: el 58% tiene menos de 40 años, mientras que ese porcentaje está en el 30% en los nacionales. En estos cinco años, la mayoría proceden de Colombia y Venezuela, que han duplicado su población en Asturias. Curiosamente, ha descendido el número de rumanos, pero han crecido notablemente los cubanos, argentinos y dominicanos.

¿Cómo se ha distribuido esa población extranjera en el territorio asturiano? Los datos municipales señalan que son los concejos más poblados los que más población extranjera han recibido el último año, con una paradoja: Langreo y Mieres superan incluso a Siero.

Oviedo da el "sorpasso" a Gijón. Por primera vez, Oviedo cuenta con más población extranjera en cifras absolutas que Gijón, pese a que este último concejo tiene más población que la capital. Oviedo ganó casi 1.000 vecinos de otro país más que Gijón.Las Cuencas, imán por el bajo precio de la vivienda.

Los concejos mineros se han convertido en un lugar atractivo para los nuevos residentes extranjeros, principalmente por el bajo precio d e la vivienda y la proximidad con el área central. Sin embargo, los incrementos de residentes extranjeros (en algunos casos muy llamativos como los 1.158 vecinos de otro país de San Martín del Rey Aurelio en cinco años) no permiten a los concejos aumentar población en cifras absolutas: el decrecimiento vegetativo o el traslado a otros municipios de los nacidos en España pesa más.

Siero y Villaviciosa gana en cinco años vecinos extranjeros y nacionales. En una Asturias cuya población española está en continuo descenso, resulta llamativo que Siero y Villaviciosa no sólo incrementen su población por los vecinos de otros países sino gracias a atraerlos procedentes de otros concejos. En el lustro, Siero sumó 1,423 residentes en cifras absolutas (ligeramente por debajo que lo que ganó Gijón). Villaviciosa engordó su censo global con 518 vecinos. En ambos casos, el aumento se hace casi en una proporción igual de nacionales y extranjeros.

Empujón a Avilés. Los datos del censo de 2025 elevan la población avilesina a 75.915 personas. Por segundo año, Avilés incrementa habitantes tras decrecimientos acumulados. Pero si en 2024 ganó 20, ahora eleva su dato en 252, gracias a haber recibido en el último año 844 extranjeros que revierten la sangría de la población nacional.

El relevo demográfico no ha llegado a todos los concejos. Pese a que el aumento de extranjeros ha permitido a Asturias superar incluso las cifras de 2021 y revertir en 2023 la tendencia, ese efecto no llega aún a todos los municipios. Aunque la "marea" extranjera se reparte en casi todo el territorio (en mayor o menor medida),

Pese al auge global, solo 19 concejos logran superar la cifra de población de 2021. Grado ejerce de punto intermedio, con balance neto nulo. Oviedo, Gijón, Siero, Villaviciosa o Corvera son los que más habitantes han ganado, pero destacan otros como Cangas de Onís, Vegadeo o Sobrescobio con aumentos de población. Avilés, Cangas del Narcea, y Mieres arrojan los peores números rojos en el balance global de un lustro.