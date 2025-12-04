Adriana Lastra pide llevar el "caso Salazar" ante Fiscalía: "Estamos hablando de violencia contra las mujeres"
"No vamos a despedir al señor Salazar deseándole que todo acabe pronto, que vuelva pronto a nuestras filas y deseándole el mejor de los futuros", ha dicho la delegada del Gobierno en Asturias
La delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, ha sido tajante sobre los casos de presunto acoso sexual denunciados contra Francisco Salazar y se ha sumado al hala feminista del PSOE que reclama acudir a Fiscalía. Ante los medios de comunicación, ha defendido que “en cuanto acaben los trabajos de ese comité antiacoso, lo que hay que hacer es, de manera inmediata y entendiendo que estamos hablando de violencia contra las mujeres, ponerlo en conocimiento de Fiscalía”.
Lastra ha explicado que ayer las responsables de Igualdad ya trasladaron esta postura a la dirección del partido y que, en Asturias, la Federación Socialista Asturias (FSA) lo trató en la comisión ejecutiva autonómica celebrada el martes. “Entendemos que es lo que tiene que hacer nuestro partido y que, además, estoy segura de que ellos también saben y están convencidos de hacerlo”, ha dicho.
Asimismo, ha cargado contra el Partido Popular: “Lo que no vamos a hacer es despedir al señor Salazar deseándole que todo acabe pronto, que vuelva pronto a nuestras filas y deseándole el mejor de los futuros, como hizo el señor Feijóo y todo el Partido Popular con un consejero de la Junta de Galicia que está investigado e inmerso en un juicio por una agresión sexual”.
En este sentido, Lastra ha defendido el trabajo en materia de Igualdad desarrollado por el PSOE a lo largo de los últimos años. “Nosotros construimos toda la arquitectura legislativa que protege y ampara a las mujeres de este país ante situaciones terribles, como son estas que estamos conociendo a través de los medios de comunicación. Una de las cosas que más nos costó trasladar a la sociedad es que la violencia contra las mujeres no es una cuestión del ámbito privado, es un delito público”, ha insistido.
Suscríbete para seguir leyendo
- Estos son los tres alcaldes asturianos que más cobran, por encima de los 60.000 euros, y hay otros 12 que perciben más de 45.000 euros al año
- Asturias se cuela en la final para ser el pueblo con la mejor iluminación de Navidad de toda España gracias a la movilización de sus vecinos
- Mael, el niño gijonés de 3 años al que tuvieron que amputarle en junio las manos y las piernas, se queda sin un auxiliar en el colegio por falta de ayuda
- Muere una mujer al caer con su perro al vacío en la canal del Texu, de Bulnes a Poncebos, en Cabrales
- Antonio A. Márquez, maestro de Educación Especial, visitó Oviedo: 'Sacar a un niño con necesidades del aula acaba generando exclusión social
- El Supremo tumba la estabilización docente de Asturias por vulnerar los derechos de las personas con discapacidad
- La mujer que cayó al vacío en la canal del Texu llevaba un brazo escayolado y al perro atado con la correa
- Llega el AVE gratis a Asturias, pero no para todo el mundo: así se pueden conseguir los billetes sin coste