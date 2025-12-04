Adriana Lastra pide llevar el "caso Salazar" ante Fiscalía: "Estamos hablando de violencia contra las mujeres"

La delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, ha sido tajante sobre los casos de presunto acoso sexual denunciados contra Francisco Salazar y se ha sumado al hala feminista del PSOE que reclama acudir a Fiscalía. Ante los medios de comunicación, ha defendido que “en cuanto acaben los trabajos de ese comité antiacoso, lo que hay que hacer es, de manera inmediata y entendiendo que estamos hablando de violencia contra las mujeres, ponerlo en conocimiento de Fiscalía”.

Lastra ha explicado que ayer las responsables de Igualdad ya trasladaron esta postura a la dirección del partido y que, en Asturias, la Federación Socialista Asturias (FSA) lo trató en la comisión ejecutiva autonómica celebrada el martes. “Entendemos que es lo que tiene que hacer nuestro partido y que, además, estoy segura de que ellos también saben y están convencidos de hacerlo”, ha dicho.

Asimismo, ha cargado contra el Partido Popular: “Lo que no vamos a hacer es despedir al señor Salazar deseándole que todo acabe pronto, que vuelva pronto a nuestras filas y deseándole el mejor de los futuros, como hizo el señor Feijóo y todo el Partido Popular con un consejero de la Junta de Galicia que está investigado e inmerso en un juicio por una agresión sexual”.

En este sentido, Lastra ha defendido el trabajo en materia de Igualdad desarrollado por el PSOE a lo largo de los últimos años. “Nosotros construimos toda la arquitectura legislativa que protege y ampara a las mujeres de este país ante situaciones terribles, como son estas que estamos conociendo a través de los medios de comunicación. Una de las cosas que más nos costó trasladar a la sociedad es que la violencia contra las mujeres no es una cuestión del ámbito privado, es un delito público”, ha insistido.