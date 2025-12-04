Agenda: qué hacer hoy 4 de diciembre en Asturias

Oviedo

El Coro Minero de Turón cumple 75 años

El Coro Minero de Turón cumple 75 años y con ese motivo celebra un encuentro en el Club LA NUEVA ESPAÑA a partir de las 18.00 horas. Intervendrán Rebeca Velasco, su directora, y Nicanor García, presidente de la formación e integrante. A partir de las 19.30 horas, la Cámara de Comercio de Oviedo explicará las conclusiones sobre un estudio que aborda la situación de la vivienda en Asturias. En la sesión, moderada por Antonio Rodríguez Virgili, coordinador general de la Cámara, intervendrán José Manuel Ferreira, vicepresidente de la institución cameral; Víctor García Oviedo, arquitecto, Juan Vázquez, catedrático de Economía y ex rector de la Universidad de Oviedo, y Ramiro Lomba, director de Sadei.

RADAR

El festival RADAR presenta en el Teatro Filarmónica, a las 20.00 horas, el último trabajo del director Andrei Ujic revisita la llegada de los Beatles a Manhattan en 1965, situando el concierto en un contexto histórico convulso y combinando imágenes de archivo con ilustraciones de Yann Kebbi para ofrecer un retrato innovador de la época. Entrada libre hasta completar aforo.

Kafka & Co

Con motivo del 50 aniversario del asesinato de Pier Paolo Pasolini, el Cineclub Kafkiano organiza hoy, a las 19:00 horas en los Cines Embajadores Foncalada, la presentación de la novela Petróleo y la proyección del film Salò o los 120 días de Sodoma. Tras la proyección, el crítico Diego Olmedo dirigirá un coloquio sobre la obra y la figura del director italiano.

Dos Ajolotes

La Asociación Artística Dos Ajolotes acoge la exposición colectiva de navidad en el número 1 de la calle Pozos. La muestra cuenta con obras de unos, aproximadamente, veinticinco artistas, que ofrecen técnicas de lo más variadas, desde fotografía a pintura sobre lienzo, cianotipias y acuarelas, entre otras. La exposición colectiva permanecerá abierta un mes, del 30 de noviembre al 30 de diciembre. El horario de apertura de los domingos es de 12 a 14 horas mientras que los jueves y viernes será de 19 a 21 horas.

Chillida

La exposición "Eduardo Chillida. La presencia del vacío" se exhibe en la Sala de Exposiciones Sabadell Herrero (C/ Suárez de la Riva, 4). La muestra pretende, a través de 60 obras, recorrer las distintas series de la obra gráfica del genio donostiarra, además de algunas de sus esculturas en pequeño formato y sus colaboraciones en libros de artista, atendiendo al empleo de distintos materiales con los que experimentó incansablemente durante su fructífera producción, siempre con la honestidad que le caracterizó en vida, pleno del misticismo y de la estética personal que imprimió a todas sus obras. Podrá visitarse hasta el 14 de diciembre de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas y los domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Mercado de Navidad

El Mercado de Artesanía se instala en la Plaza de la Catedral, donde vecinos y visitantes pueden disfrutar de puestos con productos hechos a mano, piezas únicas y artículos tradicionales, y permanece abierto de lunes a domingo en horario continuo de 12:00 a 20:00 horas. Por su parte, el Mercadillo de Navidad se ubica en la Plaza Porlier y ofrece un ambiente plenamente navideño con regalos, decoración y propuestas para todos los gustos, pudiendo visitarse también todos los días de 12:00 a 20:00 horas, desde el 28 de noviembre hasta el 6 de enero.

Exposición de belenes

El belén instalado en la Plaza de Trascorrales podrá visitarse del 29 de noviembre al 6 de enero, con la colaboración de la Asociación Belenista de Oviedo, en horario de lunes a viernes de 11.30 a 14.30 y de 17.00 a 21.00, y sábados, domingos y festivos de 11.30 a 21.00; los días 24 y 31 de diciembre abrirá solo por la mañana, de 11.30 a 14.30, mientras que el 25 de diciembre y el 1 y 6 de enero será en horario de tarde, de 17.00 a 21.00, con entrada libre.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a viernes, de 10.00 a 18.00 horas y los sábados de 10.00 a 17.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en ­cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Gijón

Teatro Jovellanos

A las 20.30 horas, "Saltantes Teatro" ofrecerá la obra "La balada del Norte".

Antiguo Instituto

A las 19.00 horas, se desarrollará la conferencia "IA. Riesgos y posibilidades en la música", con Víctor Portugal y Sergio Sastre. Además, hasta el 25 de enero de 2026 se puede ver una muestra sobre Melquíades Álvarez.

Biblioteca Pública Jovellanos

A las 19.00 horas, nueva sesión del ciclo "Háblame de música", en este caso bajo el título "Clásicos de Óscar", a cargo de Paula Iragorri (mezosoprano) y David Roldán (violista).

Museo Casa Natal de Jovellanos

A las 18.00 horas, se presentará la publicación "Horizonte", con charla a cargo de Juan Carlos Aparicio Vega, profesor de Historia del Arte de la Universidad de Oviedo, y Roberto Uribe-Castro, artista y arquitecto. Asimismo, hasta el 12 de abril puede visitarse la exposición "Cajas-ambiente, paisajes urbanos", de Juan Gomila. Los horarios de la Casa Natal de Jovellanos son de martes a viernes de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas. Y sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Ateneo Jovellanos

A las 19.00 horas, en la Escuela de Comercio, la socióloga y escritora Verónica García-Peña ofrecerá la conferencia "Banquetes de lo absurdo: La gastronomía del sinsentido en el universo de Lewis Carroll".

Ateneo Obrero de Gijón

A las 19.00 horas, en la Escuela de Comercio, se presentará el libro "27 de septiembre. Los últimos fusilamientos de la dictadura franquista", con Francisco Javier Rodríguez Amorín, Carmen Prado y el coautor Pablo Mayoral Rueda.

CMI El Llano

A las 19.00 horas, Dulce Gallego ofrecerá en el centro municipal integrado de El Llano la charla "La salud sexual y reproductiva de las mujeres".

Jazz en El Coto

A las 19.00 horas, en el centro municipal integrado de El Coto, concierto de "Michael Lee Wolfe Qtet".

CMI Pumarín-Gijón Sur

A las 19.00 horas, tendrá lugar el Festival del Centro de Artes acrobáticas Oquilibri-AcroAstur bajo el título "El misterio del bastón dorado".

Librería La Revoltosa

A las 19.00 horas, se presentará el libro "Al cabo de los años. Autobiografía interrumpida de Isabel Tejerina", con Lorenzo Tejerina, Paco Gómez Nadal y David Tejerina.

Palacio de Revillagigedo

Hasta el 28 de diciembre se podrá visitar la exposición "La pintura contemporánea en la Colección Unicaja (1865-2000)".

Escuela de Comercio

Hasta el 14 de diciembre se podrá visitar una exposición por el 65.º aniversario de la Federación de Voleibol del Principado de Asturias.

Belén en Los Fresnos

Puede visitarse el belén "Una aldea asturiana", de la Asociación Belenista de Gijón, en horario comercial.

CMI La Arena

Hasta el 5 de diciembre se podrá visitar la exposición "Chernobyl. La amiga invisible", de Iñaki Izquierdo Sestao. Organiza la Asociación Cultural Encuentros Fotográficos de Gijón.El horario del centro es de lunes a viernes de 8.00 a 21.30 horas.

Espacio Astragal

Del 26 de noviembre al 11 de diciembrese podrá visitar la exposición "EnClave Verde", desarrollada en el colegio de Educación Especial de Castiello. Los horarios son de lunes a viernes de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas. Será en el Espacio Astragal del Conseyu de la Mocedá de Xixón.

Galería Llamazares

Hasta el 12 de diciembre se podrá visitar la expocisión "No me cuentes cuentos", de Estefanía Martín Sáenz. Los horarios de visita son de lunes tarde a sábado mañana, de 11.30 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas.

Galería Bea Villamarín

Hasta el 6 de diciembre podrá visitarse la muestra "Brotes verdes para Sandra", de Rafa Rollón. Los horarios de la galería son de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Galería Aurora Vigil-Escalera

Los horarios de visita son de martes a viernes de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; y los sábados de 10.00 a 14.00 horas.

Fundación Alvargonzález

Los horarios son de lunes a viernes de 12.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas. Y sábados, de 12.00 a 13.30 horas.

Avilés y comarca

Gala del voluntariado en Avilés

A las 19.00 horas, en la Casa de Cultura, tendrá lugar la gala del voluntariado en la que se hace entrega de los premios de "Reconocimiento Municipal a la labor voluntaria" 2025. Los premiados son: Mª Pilar Muñiz Menéndez, voluntaria de Cáritas, a título individual; el grupo de voluntariado de Cruz Roja Avilés y el proyecto "Lecturas y acompañamiento de personas afectadas por ictus", de Asicas.

Encendido navideño en Castrillón

El concejo iluminará desde esta tarde sus principales calles y plazas. A las 18.30 horas se celebrará el act oficial de encendido, en la plaza de Europa, en Piedras Blancas.

Talleres infantiles de animación a la lectura

A las 18.00 horas, en la biblioteca de Los Canapés, dentro de las actividades para público infantil en las bibliotecas, La Caracola realiza talleres de fomento de la lectura para niños y niñas de 4 a 8 años.

"Tejiendo clics": Último taller de uso del móvil impartido por jóvenes para mayores

De 17.30 a 19.00 horas, en el centro de Personas Mayores de Las Meanas y Centro sociocultural de Llaranes, jóvenes voluntarios del Espacio Joven de Avilés acompañarán a personas mayores para instruirles en el manejo de sus smartphones en una actividad intergeneracional promovida por el Servicio de Juventud.

"Mariscal dialoga con Miranda", ampliada hasta el 11 de enero

En la Casa de Cultura de Avilés, hasta el 11 de enero , Javier Mariscal expone las 39 piezas resultado de su intervención artística sobre alfarería de Miranda, en el marco del 30.º Certamen San Agustín de Cerámica. Las piezas que protagonizarán esta muestra son el resultado del proyecto de creación artística desarrollado por Mariscal en la Factoría Cultural sobre piezas de cerámica de Miranda creadas por Luis Cora, Orlando Morán y Pablo Hugo Rozada. Abre de lunes a sábados, en horario de 9.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 21.00 horas.

Exposición fotográfica en San Juan

Durante toda la jornada, el Espacio Portus (Carretera al Faro, San Juan de Nieva) abre sus puertas para visitar la muestra "Templo y dársena. Anatomía de un proceso", con entrada libre. Horarios: 10.00 a 13.00 horas y 16.00 a 19.00 horas.

Exposición de María Brenn

De 17.00 a 20.00 horas, en La Ventana de la Factoría Cultural (Avda. Portugal, 13), puede visitarse la muestra "La ilustración y sus procesos", con obras de la artista gallega María Brenn. Entrada libre y gratuita.

Exposición de la Colección BBVA en el Centro Niemeyer

Continúa abierta la exposición "Arte y espiritualidad. Imaginar lo extraordinario en la Colección BBVA," organizada por el Centro Niemeyer y BBVA y comisariada por Alfonso de la Torre que recoge una cuidada selección de los fondos históricos y contemporáneos de la Colección BBVA en España. Además, el Niemeyer acoge la exposición "Colita. Arte y parte", de la fotógrafa catalana Colita. Se podrá visitar en la sala de Fotografía hasta el 11 de enero.

Exposición de acuarelas en el Museo Marítimo de Asturias, en Luanco

El centro acoge una muestra de acuarelas sobre temas marinos de miembros de la Agrupación de Acuarelistas de Asturias "AcuarelAstur". Se trata de una treintena de trabajos que reflejan temas o escenas marinas, vistas bajo la óptica de otros tantos autores. La iniciativa es de la Asociación de Amigos del Museo. Se puede visitar hasta el 20 de diciembre, de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Exposición "Cástor y el campo de concentración de San Marcos"

La exposición "Cástor González y el campo de concentración de San Marcos" es una de las actividades del programa cultural del XII Encuentro Internacional sobre las investigaciones del Franquismo. Se puede visitar en el palacio de Valdecarzana y está dedicada al músico y dibujante avilesino prisionero en el campo de concentración de León durante la guerra civil. Se puede visitar de lunes a sábado de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas.

Las Cuencas

Fiestas de Santa Bárbara en Mieres

Prosiguen y las fiestas de Santa Bárbara, patrona de los mineros, en Mieres. De 9.00 a 15.00 se repartirá el "bollu" a los socios en el parque Jovellanos. A las 12.00 será la tradicional ofrenda floral, en el monumento al minero en el entorno del campus universitario. Ya a las 19.00, en el parque, seguirá la música con el "Dúo Reflejos".

Jornadas gastronómicas del pote en el valle de Turón

Nueve establecimientos participan hasta el 8 de diciembre en las jornadas gastronómicas del pote del valle de Turón. La fiesta está declarada de Interés Turístico Regional.

"Una batalla tras otra", la última película de Di Caprio en Langreo

El teatro José León Delestal de La Felguera prosigue con el programa "El cine de los jueves", con películas de estreno. Hoy, desde las 20.00 horas podrá verse la película "Una batalla tras otra", en versión original. Está dirigida por Paul Thomas Anderson y protagonizada por Leonardo Di Caprio. La entrada vale 4 euros.

Fulgencio Argüelles presenta su nueva obra en Laviana

El Cidan de Pola de Laviana acoge este jueves, a las 19.30 horas, la presentación del libro "El desván de las musas dormidas", del escritor mierense Fulgencio Argüelles. La obra está editada por Acantilado.

El valle de Santa Bárbara homenajea a sus mineros

El valle de Santa Bárbara, en San Martín del Rey Aurelio, homenajea hoy a sus mineros. A las 12.00 sale la procesión desde el Prau Molín, a continuación, habrá misa en la iglesia parroquial. Tras la ceremonia comenzará el homenaje a trece mineros, todos nacidos antes del 1 de enero de 1942. La fiesta acabará con la "puya’l ramu".

Recogida de alimentos en Laviana

El Ayuntamiento de Laviana se ha unido a la campaña del Banco de Alimentos de Asturias, que cada año impulsa una gran recogida de alimentos antes de la Navidad. Tal y como indican, los alimentos y productos que más se necesitan son aceite, alimentos infantiles, leche, conservas, legumbres y en general, cualquier otro tipo de producto no perecedero. La entrega de los alimentos puede realizarse hasta el miércoles 10 de diciembre, en las instalaciones del Centro de Innovación y Desarrollo del Alto Nalón (Cidan), en la Pola. Su horario es, de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas. Además, los jueves abre por las tardes, de 16.00 a 20.00 horas.

Centro

Mercado en Pravia

El centro de la villa praviana acoge los jueves, desde aproximadamente las 9.00 hasta las 14.00 horas el mercado semanal. Los puestos de alimentación (fruta, verdura, pan, asados, quesos) están en la plaza Conde de Guadalhorce y en la de La Colegiata. El resto (ropa, calzado, bisutería), por las calles aledañas.

Museo de la Sidra de Asturias, en ­Nava

Ubicado a 20 minutos de Oviedo, este espacio expositivo tiene como objetivo dar a conocer y promocionar la bebida tradicional asturiana. Se puede visitar de martes a sábados, de 11.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas, y los domingos, de 11.00 a 14.00 horas.

Museo Antón, en Candás

El Centro de Escultura de Candás acoge una colección de piezas escultóricas realizadas por Antón Rodríguez García entre 1928 y 1936. Con estas obras se exhiben también algunos dibujos, acuarelas y piezas pictóricas. Completa la exposición una vitrina con herramientas, documentos y objetos personales. El horario de visitas al museo es de martes a domingo, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. Entrada gratuita.

Casa del Oso de Proaza

La Fundación Oso de Asturias (FOA) gestiona la Casa del Oso, espacio museístico en Proaza sobre la vida, hábitat y proceso de recuperación de la especie, así como el cercado donde se encuentra la osa "Molinera", al que se accede por la Senda del Oso desde la capital proacina o bien desde el área recreativa de Buyera, en Santo Adriano. Se puede visitar todos los días de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

Oriente

Mercado en Arenas de Cabrales y en Colombres

La plaza del Castañedo de Las Arenas y la plaza Manuel Ibáñez de Colombres acogen sus tradicionales mercadillos semanales durante la mañana, con unos veinte puestos que ofrecen productos de alimentación y textil.

Exposición en Llanes: "Maestros de la pintura del siglo XX: artistas vinculados a Asturias"

Tras la muestra dedicada a Evaristo Valle y Nicanor Piñole, Llanes se fija en la obra de Orlando Pelayo, Antonio Suárez, Rubio Camín, Aurelio Suárez, Juan Barjola, Eduardo Arroyo y Vaquero Palacios, pintores que tienen en común haber alcanzado su plenitud artística en la segunda mitad del siglo XX y que sin duda son algunos de los grandes pintores vinculados a Asturias (por ser asturianos, haber vivido en Asturias o por la cercanía geográfica), de dicho período. La muestra se exhibe en la Casa Municipal de Cultura de Llanes, en horario de 11.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas; los sábados, de 11.00 a 14.00 horas; los domingos y lunes, cerrado.

Occidente

Mercado en Tineo y Navia

El centro de Tineo y de Navia acogen sus tradicionales mercadillos semanales en los que se pueden encontrar comerciantes de textil y alimentación.

Exposición en Vegadeo

La Casa de la Cultura de Vegadeo, en la sala de exposiciones "Luis Fega", acoge, hasta el 12 de diciembre, la exposición "El Legado Español en los Estados Unidos de América". La muestra la presenta la Delegación de Defensa y la organiza la Asociación "The Legacy". El horario de visita es de lunes a viernes de 15.00 a 20.00 horas. Entrada libre.

Exposición fotográfica en Cangas del Narcea

La sala de exposiciones de la Casa de Cultura "Palacio de Omaña" de Cangas del Narcea acoge hasta el 13 de diciembre la muestra fotográfica "Soldados", de Jordi Bru. El horario de visita es de lunes a viernes, de 10.00 a 13.30 y de 16.00 a 19.30 horas. Entrada libre.

Muestra etnográfica en Puerto de Vega

El Museo Etnográfico Juan Pérez Villamil, situado en la villa naviega de Puerto de Vega, presenta una colección de piezas con la que rinde homenaje a la familia marinera y campesina, sin olvidar a los emigrantes. El horario de visita es de martes a domingo, de 10.30 a 14.00 horas.

Bosque-Jardín de la Fonte Baxa

El Bosque-Jardín de la Fonte Baxa es un espacio natural situado en Luarca. Por su privilegiada situación, sobre lo alto de un acantilado, este maravilloso jardín ofrece la posibilidad de disfrutar de impresionantes vistas desde sus miradores. El horario de apertura es de 10.00 a 19.00 horas para el abono anual y entradas online (con horario de taquilla de lunes a viernes, de 11.00 a 13.00 horas, y sábados y domingos, de 10.00 a 15.00 horas). El precio de la entrada general es de 5 euros.