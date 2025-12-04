El BOE confirma el cambio en los cajeros automáticos y así afecta a los pensionistas asturianos: afecta a entornos rurales o zonas donde la atención presencial en sucursales ha disminuido en los últimos año

La Ley de Accesibilidad, aprobada en mayo de 2023 y publicada ya en el BOE, marca un antes y un después en el diseño y funcionamiento de los cajeros automáticos-. Aunque el uso del efectivo ha disminuido con el auge de las tarjetas y los pagos móviles, los cajeros automáticos continúan siendo un recurso necesario para una parte importante de la población. El apagón eléctrico que se vivió en España a finales del mes de abril, en el que Asturias estuvo más de ocho horas sin electricidad, dejó varias cuestiones en el aire sobre el uso del dinero. Tras el fallo en la red, michos cajeros y datáfonos dejaron de funcionar, por lo que las transacciones económicas en supermercados, restaurantes o tiendas solo podía ser en efectivo.

Parecía que los pagos digitales iban a imponerse al dinero físico, pero como explica el Banco Central Europe (BCE), "las características únicas del efectivo aseguran que siga siendo importante en el futuro. Los medios de pago digitales pueden resultar cómodos para muchas personas, pero no se adaptan a todo el mundo. Los pagos electrónicos coexistirán con el efectivo, pero no lo sustituirán como instrumento de pago". Tener dinero físico otorga tranquilidad y autonomía a las personas, especialmente en momentos de incertidumbre.

Respecto a los cajeros, las personas mayores siguen utilizándolos con frecuencia para retirar dinero, consultar movimientos o actualizar libretas. Además, eventos como apagones o fallos en los sistemas digitales han demostrado que disponer de dinero en metálico sigue siendo útil, especialmente en situaciones imprevistas.

La nueva ley establece que todos los cajeros automáticos deberán estar preparados para ser utilizados de forma autónoma por personas con discapacidades visuales, auditivas, físicas o cognitivas. Esto incluye una serie de cambios estructurales y funcionales que se empezarán a aplicar en todos los dispositivos nuevos, así como en las renovaciones de equipos actuales.

Los cajeros automáticos pasarán a integrar mejoras que van desde lo visual hasta lo táctil y auditivo. Se incorporarán tipografías más grandes y con alto contraste para facilitar la lectura. También se implementarán sistemas de guía por voz y asistencia auditiva para que las personas con dificultades visuales puedan realizar operaciones con mayor autonomía.

Se adaptan los teclados con referencias en braille y se diferenciarán los botones mediante texturas para quienes tienen dificultades de visión. Además, se ajustará la altura de los cajeros para permitir su uso cómodo por personas en silla de ruedas, evitando así barreras arquitectónicas que antes suponían un problema. El rediseño de los cajeros automáticos no solo representa un avance tecnológico, sino también un paso hacia la inclusión real. Con estas adaptaciones, se busca que todas las personas puedan acceder al sistema bancario de forma segura y sin depender de terceros. Esto es especialmente relevante en entornos rurales o zonas donde la atención presencial en sucursales ha disminuido en los últimos años.