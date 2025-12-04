Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Clausura del proyecto "techo de hierba" sobre la mujer rural

Clausura del proyecto &quot;techo de hierba&quot; sobre la mujer rural | UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

Clausura del proyecto "techo de hierba" sobre la mujer rural | UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

Las participantes en el proyecto de la UE Grass Ceiling –traducido del inglés algo así como "techo de hierba", en alusión al "techo de cristal" que culturalmente sufren las mujeres–, destinado a reforzar el papel de éstas e impulsar iniciativas innovadoras en el sector agrario, clausuraron su trabajo después de tres años. En el mismo ha participado la ganadera asturiana Lucía Velasco –en la foto, primera por la izquierda de pie– junto a otras mujeres rurales, todas lideradas por la profesora Margarita Rico. El último trabajo tuvo lugar en la Bodega Remigio Salas, donde se hizo balance de los tres años de trabajo.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Estos son los tres alcaldes asturianos que más cobran, por encima de los 60.000 euros, y hay otros 12 que perciben más de 45.000 euros al año
  2. Asturias se cuela en la final para ser el pueblo con la mejor iluminación de Navidad de toda España gracias a la movilización de sus vecinos
  3. Mael, el niño gijonés de 3 años al que tuvieron que amputarle en junio las manos y las piernas, se queda sin un auxiliar en el colegio por falta de ayuda
  4. Muere una mujer al caer con su perro al vacío en la canal del Texu, de Bulnes a Poncebos, en Cabrales
  5. Antonio A. Márquez, maestro de Educación Especial, visitó Oviedo: 'Sacar a un niño con necesidades del aula acaba generando exclusión social
  6. Ubicado en la Asturias rural, con un chef de 40 años al mando y platos con inspiración asiática: así es el nuevo restaurante de la región en recibir una estrella Michelin (y ya son 14)
  7. La mujer que cayó al vacío en la canal del Texu llevaba un brazo escayolado y al perro atado con la correa
  8. Llega el AVE gratis a Asturias, pero no para todo el mundo: así se pueden conseguir los billetes sin coste

Un juez avala que los profesores de conservatorio puedan tocar en bandas

Un juez avala que los profesores de conservatorio puedan tocar en bandas

La llegada de extranjeros le quita años a Asturias ¿Cuál es el efecto de la atracción de inmigrantes en la estructura económica?

La llegada de extranjeros le quita años a Asturias ¿Cuál es el efecto de la atracción de inmigrantes en la estructura económica?

FADE se reúne hoy con la Cámara de Oviedo tras casi ocho meses de frías relaciones

FADE se reúne hoy con la Cámara de Oviedo tras casi ocho meses de frías relaciones

La gran industria es el sector que más utiliza la IA en la economía española

Clausura del proyecto "techo de hierba" sobre la mujer rural

La Transición, un "ejemplo para todos" frente a la polarización actual

Agenda: qué hacer hoy 4 de diciembre en Asturias

L'adelantu de la campaña comercial navidiega, coles lluces y el "black friday", nun quita pa que xuba'l paru n'Asturies en payares

Tracking Pixel Contents