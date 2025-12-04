Clausura del proyecto "techo de hierba" sobre la mujer rural
Las participantes en el proyecto de la UE Grass Ceiling –traducido del inglés algo así como "techo de hierba", en alusión al "techo de cristal" que culturalmente sufren las mujeres–, destinado a reforzar el papel de éstas e impulsar iniciativas innovadoras en el sector agrario, clausuraron su trabajo después de tres años. En el mismo ha participado la ganadera asturiana Lucía Velasco –en la foto, primera por la izquierda de pie– junto a otras mujeres rurales, todas lideradas por la profesora Margarita Rico. El último trabajo tuvo lugar en la Bodega Remigio Salas, donde se hizo balance de los tres años de trabajo.
