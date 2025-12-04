Un día de diluvio y...temperaturas de casi 20 grados: así afronta Asturias el puente de la Constitución
La región espera un fin de semana con algún chubasco y temperaturas en ascenso
Después del diluvio llegará el buen tiempo. Asturias afronta el puente de la Constitución, este fin de semana, con un ojo en el cielo. La previsión meteorológica de cara al fin de semana, para el que se espera una gran afluencia turística, depara en el Principado lluvias débiles durante los próximos días. Según las previsiones consultadas en la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), hoy jueves será el día con más lluvias, con precipitaciones en la mayoría del territorio que podrían superar los 20 milímetros a lo largo de la jornada.
De cara a mañana, viernes, el panorama mejora. Puede haber chubascos puntuales y débiles, especialmente por la mañana, pero el volumen de precipitaciones baja respecto al día anterior. También suben las temperaturas máximas varios grados, rondando los 16 grados.
Para el sábado se espera un tiempo inestable, con posibles lluvias breves, sobre todo a primera hora, pero ya no por la tarde. Habrá cielos nublados, pero sin agua, y se prevén máximas de hasta 18 grados.
El domingo será el día con la mejoría más pronunciada, con nubes y claros, ausencia de lluvias y una jornada que podría llegar a los 19 grados, después de muchos días de precipitaciones.
El lunes, por otro lado, se espera una jornada de nubosidad variable, con alternancia de claros y momentos de cielo más cerrado. No se descartan lloviznas muy débiles y dispersas, aunque en principio no se prevén precipitaciones significativas. Las temperaturas se mantendrán suaves para la época, con máximas alrededor de 17 grados y mínimas de 9-10 grados.
- Estos son los tres alcaldes asturianos que más cobran, por encima de los 60.000 euros, y hay otros 12 que perciben más de 45.000 euros al año
- Asturias se cuela en la final para ser el pueblo con la mejor iluminación de Navidad de toda España gracias a la movilización de sus vecinos
- Mael, el niño gijonés de 3 años al que tuvieron que amputarle en junio las manos y las piernas, se queda sin un auxiliar en el colegio por falta de ayuda
- Muere una mujer al caer con su perro al vacío en la canal del Texu, de Bulnes a Poncebos, en Cabrales
- Antonio A. Márquez, maestro de Educación Especial, visitó Oviedo: 'Sacar a un niño con necesidades del aula acaba generando exclusión social
- El Supremo tumba la estabilización docente de Asturias por vulnerar los derechos de las personas con discapacidad
- La mujer que cayó al vacío en la canal del Texu llevaba un brazo escayolado y al perro atado con la correa
- Llega el AVE gratis a Asturias, pero no para todo el mundo: así se pueden conseguir los billetes sin coste