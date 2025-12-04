Un día de diluvio y...temperaturas de casi 20 grados: así afronta Asturias el puente de la Constitución

Después del diluvio llegará el buen tiempo. Asturias afronta el puente de la Constitución, este fin de semana, con un ojo en el cielo. La previsión meteorológica de cara al fin de semana, para el que se espera una gran afluencia turística, depara en el Principado lluvias débiles durante los próximos días. Según las previsiones consultadas en la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), hoy jueves será el día con más lluvias, con precipitaciones en la mayoría del territorio que podrían superar los 20 milímetros a lo largo de la jornada.

De cara a mañana, viernes, el panorama mejora. Puede haber chubascos puntuales y débiles, especialmente por la mañana, pero el volumen de precipitaciones baja respecto al día anterior. También suben las temperaturas máximas varios grados, rondando los 16 grados.

Para el sábado se espera un tiempo inestable, con posibles lluvias breves, sobre todo a primera hora, pero ya no por la tarde. Habrá cielos nublados, pero sin agua, y se prevén máximas de hasta 18 grados.

El domingo será el día con la mejoría más pronunciada, con nubes y claros, ausencia de lluvias y una jornada que podría llegar a los 19 grados, después de muchos días de precipitaciones.

El lunes, por otro lado, se espera una jornada de nubosidad variable, con alternancia de claros y momentos de cielo más cerrado. No se descartan lloviznas muy débiles y dispersas, aunque en principio no se prevén precipitaciones significativas. Las temperaturas se mantendrán suaves para la época, con máximas alrededor de 17 grados y mínimas de 9-10 grados.