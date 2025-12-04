FADE y la Cámara de Oviedo retoman la relación institucional por la "unidad empresarial": "Lo pasado, pasado está"

El deshielo en las relaciones institucionales entre la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) y la Cámara de Comercio de Oviedo, después de casi ocho meses de distanciamiento a causa de la bronca campaña electoral que desembocó en la revalidación de María Calvo al frente de la patronal, se ha escenificado este jueves con una reunión entre la empresaria gijonesa y los tres presidentes de las entidades camerales asturianas: Carlos Paniceres (Oviedo), Félix Baragaño (Gijón) y Daniel González (Avilés). Los cuatro han marcado posiciones comunes en dos asuntos: la mejora de las infraestructuras y la defensa de una fiscalidad que haga a la región "más competitiva" frente a otros territorios.

"La unidad empresarial". Esa es la razón principal que ha enarbolado Calvo para celebrar el encuentro con los tres dirigentes de las Cámaras. Son las mismas palabras que empleó Calvo el pasado 11 de abril como aspiración para su segundo mandato tras ganar las elecciones a la presidencia de FADE, en las que derrotó al vicepresidente de la Cámara ovetense, José Manuel Ferreira, hombre de confianza Carlos Paniceres. Uno de los puntos del programa de Calvo era la creación de una mesa de cooperación entre FADE y las tres Cámaras, y para ello convocó un encuentro poco después de los comicios, el 26 de mayo. Pero Paniceres no acudió, aduciendo "motivos profesionales", lo que se interpretó claramente como un enfriamiento de la relación con Calvo tras una campaña electoral muy tensa.

Pero este jueves, siete meses después de aquel desencuentro, la reunión ha tenido por fin lugar. "Lo pasado, pasado está", ha zanjado Paniceres al ser preguntado por LA NUEVA ESPAÑA por el reanudación de la relación entre ambas organizaciones, que el presidente de la Cámara ovetense ha enmarcado en la "normalidad institucional". "Es razonable que las instituciones que están al servicio de los empresarios se coordinen, defiendan intereses comunes y marquen la agenda política de Asturias", ha argumentado Paniceres.

Calvo ha explicado que en la reunión se han alcazando posturas unánimes con las Cámaras, como solicitar una reunión con el Ministerio de Transportes para "reclamar con una sola voz la necesidad de que se tenga en cuenta a Asturias y se cumpla con las infraestructuras pendientes, como los accesos al puerto de El Musel, la autovía del Occidente o la red ferroviaria de Cercanías".

El própósito de FADE es celebrar estos encuentros con las Cámaras "cada dos o tres meses", ha señalado Calvo, con la perspectiva de que el próximo tenga lugar a comienzos de 2026 en Avilés.