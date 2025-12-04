FADE se reúne hoy con la Cámara de Oviedo tras casi ocho meses de frías relaciones

La presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), María Calvo, mantendrá hoy con los presidentes de las tres Cámaras de Comercio de Asturias (Oviedo, Gijón y Avilés) su primera reunión oficial en su segundo mandato al frente de la patronal, iniciado el pasado abril. El encuentro es relevante porque a la última reunión que Calvo había convocado con las tres entidades, el 26 de mayo, no asistió el presidente de la Cámara ovetense, Carlos Paniceres. Sí lo hicieron los de Gijón, Félix Baragaño; y Avilés, Daniel González.

Aunque en aquel momento Paniceres justificó su ausencia por "motivos profesionales", en los círculos empresariales y políticos era "vox pópuli" que su relación con Calvo se había enfriado, después de que la empresaria gijonesa revalidara su cargo al frente de FADE en las elecciones del 11 de abril, cuando derrotó con el 55% de los votos al empresario de la construcción José Manuel Ferreira, vicepresidente de la Cámara de Oviedo y hombre de confianza de Paniceres. En la campaña electoral, que alcanzó momentos de gran tensión verbal, Ferreira acusó a su oponente de haber alcanzado un "pacto oscuro" con la patronal de la construcción CAC-Asprocon, presidida por Joel García, para blindar los votos necesarios que la hicieran de nuevo presidenta. El empresario ovetense también lanzó otras duras críticas que Calvo nunca quiso replicar públicamente.

No obstante, la relación entre Paniceres y Calvo parece haberse reconducido, según señalaron fuentes conocedoras, y el deshielo se escenificará en el encuentro de hoy en la sede de FADE, en Oviedo. El objetivo último de la reunión es la constitución de una mesa de coordinación entre la patronal asturiana y las entidades camerales, una de las promesas electorales de la gijonesa.