La gran industria es el sector que más utiliza la IA en la economía española

Las grandes empresas industriales –con fuerte peso en Asturias gracias a compañías como ArcelorMittal o Azsa– son las que más utilizan la inteligencia artificial (IA) de la economía española. Casi la mitad de las compañías industriales del país (en concreto, el 48%) recurren a la revolucionaria herramienta tecnológica para mejorar sus procesos productivos, según el informe «Impacto socioeconómico y laboral del cambio tecnológico», realizado por el Consejo Económico y Social (CES), órgano consultivo del Gobierno, y presentado ayer en la Facultad de Economía de la Universidad de Oviedo con la asistencia del presidente del CES, el economista gallego Antón Costas.

El estudio indica que, después de la industria, el sector que mayor uso hace de la IA son los servicios (la utilizan el 44,46% de sus empresas) y la construcción (38,8%). El análisis también revela que la adopción de la IA «varía significativamente según su tamaño». Si bien la utilizan, de media, el 45,3% de las grandes compañías (aquellas con al menos 250 trabajadores), en el caso de las medianas (entre 50 y 249 empleados) el porcentaje se reduce a más de la mitad (21,2%); en las pequeñas (de 10 a 40) la emplea el 9,5%; y en el caso de las microempresas, aquellas con menos de diez trabajadores, el uso baja al 7,5%.

El informe señala que la principal aplicación de la IA en las empresas españolas es en actividades de marketing y ventas, la organización de procesos administrativos y gestión empresarial, y la ejecución de procesos de producción y prestación de servicios. Con todo, el CES advierte de que «todavía queda bastante recorrido para el tejido productivo español, sobre todo en el caso de las pymes, en cuanto a la adopción de tecnologías avanzadas como la propia IA, el uso de la nube o el análisis masivo de datos».

El informe también recuerda un estudio de la OCDE de 2022 según el cual Asturias es la sexta comunidad autónoma más expuesta al impacto de la IA generativa en el empleo. En concreto, el 25,4% de la fuerza laboral asturiana podría verse afectada, si bien la OCDE no entra a valorar si eso supondrá modificar o suprimir los puestos de trabajo.

«La IA necesita ser gobernada por seres humanos. De otro modo, si la dejamos que funcione por su cuenta, sólo se centrará en abaratar costes y sustituir a los humanos por máquinas», afirmó ayer Ignacio Conde-Ruiz, economista y consejero del CES, durante la presentación. n