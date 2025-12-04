Ya hay fecha para la nueva huelga de escuelinas: serán dos días consecutivos en diciembre

Las trabajadoras de las escuelinas ya tienen marcadas en el calendario dos nuevas jornadas de huelga. Serán los días 16 y 17 de diciembre. Así lo acordaron esta semana las afiliadas de Comisiones Obreras que no pararán con las movilizaciones hasta "lograr una verdadera red de 0 a 3, sin dejar a nadie atrás".

Desde el sindicato explican que la huelga afectará a todos los Técnicos de Educación Infantil que desempeñen sus funciones en las escuelas infantiles municipales, escuelas infantiles municipales integradas a 1 de septiembre de este año, en las escuelas de nueva creación dependientes de la Consejería de Educación y las cuatro escuelas dependientes de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, así como a las direcciones de los respectivos centros. Entre sus reivindicaciones, algunos puntos "irrenunciables" como son el reconocimiento de la Carrera Profesional o la intregración de las trabajadoras en la categoría progesional B que exigen, sea "una realidad en un plazo determinado".

Denuncian también que el acuerdo ofertado por Educación y firmado por el resto de organizaciones (UGT, CSIF y USIPA) recoge un horario laboral en el que se incluye 1 hora diaria destinada a tareas administrativa "supeditadas a ausencias o imprevistos" por lo que CC OO considera que no se garantiza que ese tiempo sea realmente para trabajos fuera del aula. No se olvidan, tampoco, del centenar de trabajadoras aún sin estabilizar en seis ayuntamientos, un tema que la Administración aún no ha resuelto.