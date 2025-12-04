La huelga de médicos de la próxima semana desbaratará los planes de mejora de las listas de espera en Asturias

Los datos de lista de espera del final de este año en la sanidad pública asturiana distarán de lo ideal entre bastante y mucho.

Las demoras llevan creciendo de manera progresiva desde julio, y ese incremento ha quedado plasmado en los datos de finales de octubre. Y, salvo sorpresa mayúscula, la evolución de noviembre y diciembre será negativa debido a dos motivos básicos: por una parte, los permisos que muchos médicos solicitaron a lo largo de noviembre para preparar los exámenes de oposiciones que tuvieron lugar este pasado fin de semana; por otra, la huelga de médicos de ámbito nacional que se desarrollará esta próxima semana, del martes 9 al viernes 12.

«Está claro que la situación de las demoras va a ir a peor de aquí al 31 de diciembre», ha indicado hoy a este periódico José Antonio Vidal, secretario general del Sindicato Médico de Asturias (SIMPA), quien prevé que el paro de la próxima semana tendrá en la región «un seguimiento alto a juzgar por el ambiente que percibimos».

Cuatro meses de subida que pueden ser seis

La cifra de asturianos en lista de espera para operarse aumentó este pasado octubre por cuarto mes consecutivo, hasta situarse en 22.548. Después de un descenso continuado entre febrero y junio de este año, las tornas han cambiado a pesar del despliegue de horas extraordinarias por las tardes por parte de médicos de todas las especialidades.

Algo similar sucede en el epígrafe de consultas con el especialista: a finales del mes pasado, eran 113.040 los usuarios que aguardaban una primera cita con el médico de hospital, lo que significa un incremento de 5.015 con respecto a enero de este año.

La Consejería de Salud tiene asumido que las cifras continuarán empeorando en lo que resta de año, según indicaron a este periódico fuentes del departamento que dirige Conchita Saavedra. Sin embargo, días atrás la titular de Salud restó importancia a esta eventualidad y destacó que lo verdaderamente relevante es que las cifras de espera, «tanto en pacientes como en demora media quirúrgica, de consultas y de pruebas, están todas ellas por debajo de hace un año y, además, con un descenso gradual».

Protesta contra el Ministerio que perjudica a los gobiernos autonómicos

La huelga de la próxima semana tiene como objetivo protestar contra el Ministerio de Sanidad, y en concreto contra la reforma del Estatuto Marco de las profesiones sanitarias que impulsa. Sin embargo, los efectos prácticos de la movilización incidirán sobre las políticas que despliegan los gobiernos autonómicos, que son los depositarios de las competencias en gestión sanitaria.

La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA), convocantes de la huelga de la próxima semana, han decidido hoy jueves mantener las cuatro jornadas de paros tras estudiar la última propuesta del Ministerio de Sanidad para modificar el Estatuto Marco, la cual han rechazado.

Los médicos reclaman un estatuto profesional exclusivo

En un comunicado, los sindicatos han detallado los motivos del rechazo de esta propuesta, entre los que destacan su exigencia de un estatuto propio para los médicos, petición que fundamentan en la necesidad que el colectivo facultativo tiene de «un ámbito de negociación diferenciado» y de «interlocutores propios ante la Administración».

Respecto a la clasificación de los grupos profesionales, la CESM y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) han criticado el hecho de que «graduados de 240 créditos con formación especializada podrían tener el mismo nivel que un médico con 360 créditos». Y han añadido: «El nivel de responsabilidad no es tenido en cuenta para la clasificación».

De otra parte, los sindicatos del ámbito de negociación del Estatuto Marco (SATSE-FSES, CC OO, UGT, CSIF y CIG-Saúde) han convocaron hoy a los trabajadores del Sistema Nacional de Salud a secundar una huelga indefinida a partir del próximo 27 de enero, que se repetirá cada martes «mientras sea necesario».