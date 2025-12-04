Se insta a los asturianos a "alejarse de playas y paseos marítimos" y "advertir del riesgo"

Oleaje, vientos y nieve han activado este miércoles los avisos con alertas de nivel naranja (importante) por olas. El Principado se encuentra en este nivel con mar combinada del noroeste de 5 o 6 metros y vientos con rachas de 50 a 61 kilómetros por hora (km/h).

Por todo ello, el 112 Asturias ha querido alertar a los ciudadanos a través de sus redes sociales. "Aléjate de playas, paseos marítimos, espigones, otros lugares que puedan verse afectados por el fuerte oleaje". Además, también ha querido lanzar una serie de consejos como no acercarse a "las zonas afectadas por fuertes vientos", "cuidado con tomar imágenes peligrosas", "no salir a navegar y comprobar amarres" y "si ves a otra persona en peligro, adviérteles del riesgo".

Una imagen en el Principado que contratista con lo que está por llegar en el puente de la Constitución. Las temperaturas tenderán a subir durante el puente de la Constitución y la Inmaculada, con heladas de madrugada que irán a menos hasta quedarse restringidas a zonas montañosas, y 20 grados o más en lugares costeros del norte y el sur peninsular.

Este ambiente se producirá después de unos primeros días de diciembre con alternancia de días con lluvia y otros soleados debido al paso de frentes atlánticos, mientras que las temperaturas comenzarán frescas.

"El tiempo estará marcado por la alternancia de días sin lluvias con otros en los que el paso de frentes dará lugar a precipitaciones en amplias zonas de la península y Baleares", según Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Del Campo indicó que las temperaturas experimentarán "variaciones en función del paso de los frentes". "En general, serán propias de la época del año o algo más bajas de lo habitual, con heladas en zonas del interior, aunque la tendencia a lo largo de la semana es hacia un ascenso, hacia que suban las temperaturas", añadió.

Para mañana viernes, la Agencia Estatal de Meteorología prevé en Asturias cielos nubosos o cubiertos con lluvias débiles dispersas y chubascos, que serán más intensos y persistentes en las primeras horas del día. Cota de nieve en 1.400-1.600 metros subiendo progresivamente.

Temperaturas mínimas en ligero ascenso o sin cambios; máximas en ascenso generalizado que podrá ser localmente notable en zonas de interior de la mitad oriental. Viento flojo a moderado de oeste y suroeste. Posibilidad de rachas que muy fuertes en el interior occidental a partir de la tarde.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 9 grados y una máxima de 17; en Gijón se oscilará entre la mínima de 10 y la máxima de 18, y Avilés entre una mínima de 10 y una máxima de 19.

En el mar, viento oeste o suroeste 5 o 6, arreciando a componente oeste 6 o 7 de madrugada, desde el oeste, ocasionalmente 8 mar adentro por la tarde. Marejada o fuerte marejada, aumentando a fuerte marejada o gruesa. Mar de fondo del noroeste de 4 a 5 metros. disminuyendo a 3 a 4 metros. Aguaceros. Temporalmente regular o mala.