Un juez avala que los profesores de conservatorio puedan tocar en bandas

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Oviedo ha dado la razón a un profesor del Conservatorio Profesional de Música y Danza de Gijón al reconocerle el derecho a compatibilizar su puesto docente con su actividad como músico en la Banda de Música "Ciudad de Oviedo", frente al criterio mantenido hasta ahora por el Principado de Asturias.

La sentencia, fechada el 26 de noviembre de 2025, estima el recurso presentado por Pablo González-Merino Menéndez, funcionario interino del Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas, y anula la resolución de la Consejería de Presidencia que le había denegado la compatibilidad solicitada. El fallo reconoce expresamente su derecho a desempeñar ambas actividades y condena a la Administración autonómica a indemnizarle por el lucro cesante, es decir, por las retribuciones dejadas de percibir como músico durante el tiempo en que estuvo vigente la prohibición.

González-Merino, defendido por el abogado Héctor Díaz, pidió autorización para tocar la tuba, a tiempo parcial, en la Banda de Música "Ciudad de Oviedo", gestionada por la Fundación Musical Ciudad de Oviedo, una entidad de naturaleza jurídica privada que, sin embargo, recibe casi el 90 % de su financiación a través de subvenciones nominativas del Ayuntamiento. La Administración autonómica basó su negativa en dos argumentos: que el profesor acabaría percibiendo dos retribuciones con cargo, directa o indirectamente, a fondos públicos, y que no era aplicable la excepción prevista para el "sector público cultural" en la Ley de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.

El juez rechaza ambos razonamientos. Por un lado, subraya que la financiación pública de la fundación no convierte a sus músicos en perceptores de sueldos públicos en el sentido estricto de la Ley 53/1984, ya que la entidad tiene personalidad jurídica propia y no forma parte del sector público autonómico ni local. Por otro, recuerda que la incompatibilidad general solo se aplica cuando la segunda actividad se desarrolla en el sector público o en entidades asimiladas, de modo que si la actividad secundaria es privada la prohibición "ni siquiera entra en funcionamiento".

La resolución también destaca que en este caso no existe coincidencia horaria entre la docencia en el conservatorio, que concluye los viernes a las 13.00 horas, y la actividad musical en la banda, limitada a sábados, domingos y festivos. Además, el puesto docente no lleva aparejado complemento de exclusividad y la dedicación en la banda no supera las diez horas semanales. Tampoco concurre ninguno de los supuestos adicionales de incompatibilidad previstos en los artículos 11, 12 y 13 de la Ley de Incompatibilidades.

El juez llega a calificar de insostenible el primer argumento del Principado, al señalar que "cae por su propio peso" al confundir la financiación de una entidad con los salarios de su personal. Al insistir en que la excepción cultural no es aplicable porque la fundación es privada, la propia Administración, razona la sentencia, estaría admitiendo implícitamente que no se trata de una segunda actividad en el sector público.

La decisión, que supone un giro respecto a resoluciones anteriores que avalaron la postura del Principado en casos similares, puede tener consecuencias para otros docentes de conservatorio que compatibilizan —o desean compatibilizar— su labor docente con la actividad en bandas y formaciones musicales. La sentencia impone las costas a la Administración y puede ser recurrida en apelación en el plazo de quince días desde su notificación, por lo que aún no es firme.