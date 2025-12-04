Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los llagares asturianos se cargan de medallas en el Sagardo Forum

Oviedo

La sidra asturiana ha dejado su impronta en el Sagardo Forum, celebrando recientemente en San Sebastián y considerado uno de los certámenes de este tipo más reputados internacionalmente. Con un exigente jurado formado por importantes catadores procedentes de todo el mundo, el Sagardo Forum encumbró a una sidra alemana como la mejor del certamen: Cidonya del productor Weidmann & Groh.

En total entraron a concurso 204 sidras en 9 categorías, de las cuales 175 fueron premiadas con 58 medallas de oro, 81 medallas de plata y 34 medallas de bronce.

Los llagares asturianos dejaron ver su maestría y saber hacer en la categoría de sidra natural, donde cosecharon la mayoría de los premios. De los 8 oros, tres fueron para bodegas del Principado: Sidra Cabueñes, Llagar Castañón y Sidra Menéndez. Entre las platas, un total de 18, también se colaron los bodegueros asturianos: Sidra Menéndez, Sidra Trabanco, Valle, Vallina y Fernández (Grupo El Gaitero) y Sidra Angelón. Además, el Llagar Piñera logró una medalla de bronce.

En el Sagardo Forum participaron sidras de 17 países: Alemania, Austria, Chequia, Chile, España, Estados Unidos, Euskal Herria, Hungría, Italia, Francia, Reino Unido, Lituania, Letonia, Noruega, Países Bajos, Polonia y Portugal.

El Gaitero también se convirtió en ganador absoluto de la categoría de sidras modernas con Gaitero Rosé.

