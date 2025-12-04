Los llagares asturianos se cargan de medallas en el Sagardo Forum
La sidra asturiana ha dejado su impronta en el Sagardo Forum, celebrando recientemente en San Sebastián y considerado uno de los certámenes de este tipo más reputados internacionalmente. Con un exigente jurado formado por importantes catadores procedentes de todo el mundo, el Sagardo Forum encumbró a una sidra alemana como la mejor del certamen: Cidonya del productor Weidmann & Groh.
En total entraron a concurso 204 sidras en 9 categorías, de las cuales 175 fueron premiadas con 58 medallas de oro, 81 medallas de plata y 34 medallas de bronce.
Los llagares asturianos dejaron ver su maestría y saber hacer en la categoría de sidra natural, donde cosecharon la mayoría de los premios. De los 8 oros, tres fueron para bodegas del Principado: Sidra Cabueñes, Llagar Castañón y Sidra Menéndez. Entre las platas, un total de 18, también se colaron los bodegueros asturianos: Sidra Menéndez, Sidra Trabanco, Valle, Vallina y Fernández (Grupo El Gaitero) y Sidra Angelón. Además, el Llagar Piñera logró una medalla de bronce.
En el Sagardo Forum participaron sidras de 17 países: Alemania, Austria, Chequia, Chile, España, Estados Unidos, Euskal Herria, Hungría, Italia, Francia, Reino Unido, Lituania, Letonia, Noruega, Países Bajos, Polonia y Portugal.
El Gaitero también se convirtió en ganador absoluto de la categoría de sidras modernas con Gaitero Rosé.
